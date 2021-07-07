Журнал Nature опубликовал статью о безопасности и эффективности «Спутника V»
Российская вакцина «Спутник V» безопасна и эффективна, свидетельствуют предоставленные Россией данные и опыт других стран, но остаются еще вопросы о редких побочных эффектах, пишет автор британского журнала Nature.
«Данные из России и многих других стран в настоящее время свидетельствуют о том, что он безопасен и эффективен, но остаются вопросы о качестве эпиднадзора за возможными редкими побочными эффектами», — говорится в статье.
Российская вакцина используется почти в 70 странах, но ее внедрение замедлилось из-за споров и вопросов о редких побочных эффектах, а также из-за того, что она еще не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поясняет автор, отмечая, что, несмотря на отсутствие одобрения со стороны EMA или ВОЗ, несколько стран, включая Южную Корею, Аргентину и Индию, уже производят «Спутник V». А такие страны, как Венгрия и Иран, импортируют «Спутник V», и он уже стал ключевым элементом их кампаний вакцинации. При этом бразильский регулятор здравоохранения отклонил заявку на импорт российской вакцины в апреле из-за опасений по поводу отсутствия данных о безопасности, качестве и эффективности, напоминает автор статьи.
По мнению автора, многие опасения развеялись после публикации о российской вакцине в The Lancet. В ней говорилось, что «Спутник V» на 91,6% эффективен при предотвращении заражения коронавирусом и на 100% помогает избегать тяжелого течения болезни.
Всего в России зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Обе дозы одной из вакцин получили более 18 млн граждан. Еще свыше 26 млн человек пока получили только первый компонент прививки.