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Журнал Nature опубликовал статью о безопасности и эффективности «Спутника V»

Ведомости

Российская вакцина «Спутник V» безопасна и эффективна, свидетельствуют предоставленные Россией данные и опыт других стран, но остаются еще вопросы о редких побочных эффектах, пишет автор британского журнала Nature.

«Данные из России и многих других стран в настоящее время свидетельствуют о том, что он безопасен и эффективен, но остаются вопросы о качестве эпиднадзора за возможными редкими побочными эффектами», — говорится в статье.

Российская вакцина используется почти в 70 странах, но ее внедрение замедлилось из-за споров и вопросов о редких побочных эффектах, а также из-за того, что она еще не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поясняет автор, отмечая, что, несмотря на отсутствие одобрения со стороны EMA или ВОЗ, несколько стран, включая Южную Корею, Аргентину и Индию, уже производят «Спутник V». А такие страны, как Венгрия и Иран, импортируют «Спутник V», и он уже стал ключевым элементом их кампаний вакцинации. При этом бразильский регулятор здравоохранения отклонил заявку на импорт российской вакцины в апреле из-за опасений по поводу отсутствия данных о безопасности, качестве и эффективности, напоминает автор статьи.

По мнению автора, многие опасения развеялись после публикации о российской вакцине в The Lancet. В ней говорилось, что «Спутник V» на 91,6% эффективен при предотвращении заражения коронавирусом и на 100% помогает избегать тяжелого течения болезни.

Всего в России зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Обе дозы одной из вакцин получили более 18 млн граждан. Еще свыше 26 млн человек пока получили только первый компонент прививки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных