Журнал Nature опубликовал статью о безопасности и эффективности «Спутника V»

Российская вакцина используется почти в 70 странах, но ее внедрение замедлилось из-за споров и вопросов о редких побочных эффектах, а также из-за того, что она еще не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поясняет автор, отмечая, что, несмотря на отсутствие одобрения со стороны EMA или ВОЗ, несколько стран, включая Южную Корею, Аргентину и Индию, уже производят «Спутник V». А такие страны, как Венгрия и Иран, импортируют «Спутник V», и он уже стал ключевым элементом их кампаний вакцинации. При этом бразильский регулятор здравоохранения отклонил заявку на импорт российской вакцины в апреле из-за опасений по поводу отсутствия данных о безопасности, качестве и эффективности, напоминает автор статьи.