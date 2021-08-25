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Суд запретил размещать на YouTube видео «зацепинга» в России

Ведомости

Мещанский районный суд удовлетворил иск прокуратуры к Google о запрете публикации на Youtube роликов с «зацепингом» — проезде людей на внешних конструкциях поездов, включая буфера, автосцепки и крыши. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.

«Удовлетворен административный иск в защиту интересов неопределенного круга лиц к Google LLC о признании информации, пропагандирующей деятельность «зацеперов», запрещённые способы проезда на ж/д транспорте, создающие угрозу жизни и здоровью, запрещённой к размещению в свободном доступе в сети «Интернет», — сообщили в суде.

Такой иск к Google подала Московско-Курская транспортная прокуратура в связи с тем, что распространение контента о «зацепинге» «побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью, а также оправдывает противоправное поведение», в том числе детей. Прокуратура установила, что на YouTube размещены видео, которые популяризируют так называемый «зацепинг» — способ передвижения на поездах снаружи, говорилось в обосновании искового заявления.

Как следует из сообщения на сайте транспортной прокуратуры, после вступления решения суда в законную силу оно будет направлено в Роскомнадзор. Ведомство включит сетевые адреса распространяющих информацию о «зацепинге» интернет-страниц «в Единый реестр информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».

До этого Роскомнадзор боролся с сообществами «зацеперов» в интернете — только за 2017 г. было заблокировано 175 страниц соцсетей и сайтов с соответствующей информацией. Ведомство тогда признало «зацепинг» «скрытой формой суицидального поведения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных