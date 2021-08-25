Суд запретил размещать на YouTube видео «зацепинга» в России

Такой иск к Google подала Московско-Курская транспортная прокуратура в связи с тем, что распространение контента о «зацепинге» «побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью, а также оправдывает противоправное поведение», в том числе детей. Прокуратура установила, что на YouTube размещены видео, которые популяризируют так называемый «зацепинг» — способ передвижения на поездах снаружи, говорилось в обосновании искового заявления.