Utair перебазировала разграбленный в Кабуле вертолет в безопасное место
Российская авиакомпания «Ютэйр» переместила в безопасное место свой вертолет из аэропорта столицы Афганистана Кабул после того, как неизвестные разграбили воздушное судно, сообщила пресс-служба перевозчика.
В «Ютэйр» рассказали, что 17 августа неизвестные проникли в вертолет и «вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием», где находились инструменты и «неприкосновенный запас продуктов». Кроме того, неустановленные лица повредили внутреннюю обшивку судна.
«Ютэйр» является подрядчиком ООН по доставке гуманитарных грузов вертолетным транспортом с 1991 г., а с 2001 г. считается крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг, следует из информации на сайте компании. Ранее, 18 августа этого года, авиаперевозчик выполнил рейс Москва — Кабул — Алма-Аты для вывоза сотрудников ООН из Афганистана.
Ситуация в Афганистане обострилась после вывода из страны американских войск, находившихся там с октября 2001 г. В итоге 15 августа контроль над столицей страны и прочих провинций, кроме Панджшера, взяли боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России). Сейчас под контролем оставшихся в Афганистане военных США находится аэропорт в Кабуле, через который идет эвакуация иностранных дипломатов, граждан и афганцев, сотрудничавших с американцами и желающих уехать из опасения мести талибов. По оценке президента США Джо Байдена, вывезти из страны нужно будет примерно 65 000 человек.