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Utair перебазировала разграбленный в Кабуле вертолет в безопасное место

Ведомости

Российская авиакомпания «Ютэйр» переместила в безопасное место свой вертолет из аэропорта столицы Афганистана Кабул после того, как неизвестные разграбили воздушное судно, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Инженерно-технический состав навел порядок на борту и выполнил необходимые для обеспечения вылета работы. Двадцать второго августа вертолет вместе со всем персоналом авиагруппы «Ютэйр» перебазирован в безопасную локацию», — сказала представитель авиакомпании агентству «РИА Новости».

В «Ютэйр» рассказали, что 17 августа неизвестные проникли в вертолет и «вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием», где находились инструменты и «неприкосновенный запас продуктов». Кроме того, неустановленные лица повредили внутреннюю обшивку судна.

«Ютэйр» является подрядчиком ООН по доставке гуманитарных грузов вертолетным транспортом с 1991 г., а с 2001 г. считается крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг, следует из информации на сайте компании. Ранее, 18 августа этого года, авиаперевозчик выполнил рейс Москва — Кабул — Алма-Аты для вывоза сотрудников ООН из Афганистана.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода из страны американских войск, находившихся там с октября 2001 г. В итоге 15 августа контроль над столицей страны и прочих провинций, кроме Панджшера, взяли боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России). Сейчас под контролем оставшихся в Афганистане военных США находится аэропорт в Кабуле, через который идет эвакуация иностранных дипломатов, граждан и афганцев, сотрудничавших с американцами и желающих уехать из опасения мести талибов. По оценке президента США Джо Байдена, вывезти из страны нужно будет примерно 65 000 человек. 

Ранее по теме: «Талибан» анонсировал заключение мирного соглашения с сопротивлением в Панджшере
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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