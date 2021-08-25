Utair перебазировала разграбленный в Кабуле вертолет в безопасное место

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода из страны американских войск, находившихся там с октября 2001 г. В итоге 15 августа контроль над столицей страны и прочих провинций, кроме Панджшера, взяли боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России). Сейчас под контролем оставшихся в Афганистане военных США находится аэропорт в Кабуле, через который идет эвакуация иностранных дипломатов, граждан и афганцев, сотрудничавших с американцами и желающих уехать из опасения мести талибов. По оценке президента США Джо Байдена, вывезти из страны нужно будет примерно 65 000 человек.