«Талибан» анонсировал заключение мирного соглашения с сопротивлением в Панджшере
«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) ведет переговоры с представителями сопротивления в провинции Панджшер, так что в скором времени стороны могут заключить мирное соглашение, которое прекратит войну, заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид в интервью телеканалу Shamshad TV.
«Мы находимся в контакте с жителями Панджшера. Мы ведем переговоры со старейшинами, влиятельными лицами и командирами джихадистов. Переговоры скоро решат проблему без войны. Я на 80% уверен, что не будет необходимости воевать. По нашей информации, в ближайшее время будет достигнуто мирное соглашение», — сказал он.
Муджахид подчеркнул, что война не является решением сложившейся ситуации. При этом на случай, если силы в Панджшере продолжат сопротивление, талибы заблокировали провинцию с четырех сторон. Однако обострения ситуации представители движения не хотят.
Муджахид также заверил, что если старейшины из Панджшера решат приехать в Кабул, они будут жить в комфорте и безопасности.
«Я заверяю жителей Панджшера, других людей и тех, которые работали на прежний режим: их безопасность обеспечена, и они не столкнутся с проблемами. Здесь они имеют право на комфортную жизнь, хорошую и достойную жизнь, и почва для них будет подготовлена», — добавил представитель талибов.
«Талибан» 15 августа взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. На данный момент боевики контролируют все провинции государства, кроме Панджшера. Захват произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.
Сейчас под контролем оставшихся в Афганистане американских военных находится столичный аэропорт, через который идет эвакуация иностранных дипломатов, граждан и афганцев, сотрудничавших с ними и желающих уехать из опасения мести талибов. По словам Байдена, всего эвакуировать придется до 65 000 человек. Для этого срок пребывания американских солдат в аэропорту Кабула может быть продлен после 31 августа — дедлайна полного вывода войск США из страны согласно их договоренностям с талибами.