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«Талибан» анонсировал заключение мирного соглашения с сопротивлением в Панджшере

Ведомости

«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) ведет переговоры с представителями сопротивления в провинции Панджшер, так что в скором времени стороны могут заключить мирное соглашение, которое прекратит войну, заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид в интервью телеканалу Shamshad TV.

«Мы находимся в контакте с жителями Панджшера. Мы ведем переговоры со старейшинами, влиятельными лицами и командирами джихадистов. Переговоры скоро решат проблему без войны. Я на 80% уверен, что не будет необходимости воевать. По нашей информации, в ближайшее время будет достигнуто мирное соглашение», — сказал он.

Муджахид подчеркнул, что война не является решением сложившейся ситуации. При этом на случай, если силы в Панджшере продолжат сопротивление, талибы заблокировали провинцию с четырех сторон. Однако обострения ситуации представители движения не хотят. 

Муджахид также заверил, что если старейшины из Панджшера решат приехать в Кабул, они будут жить в комфорте и безопасности. 

«Я заверяю жителей Панджшера, других людей и тех, которые работали на прежний режим: их безопасность обеспечена, и они не столкнутся с проблемами. Здесь они имеют право на комфортную жизнь, хорошую и достойную жизнь, и почва для них будет подготовлена», — добавил представитель талибов.

«Талибан» 15 августа взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. На данный момент боевики контролируют все провинции государства, кроме Панджшера. Захват произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.

Сейчас под контролем оставшихся в Афганистане американских военных находится столичный аэропорт, через который идет эвакуация иностранных дипломатов, граждан и афганцев, сотрудничавших с ними и желающих уехать из опасения мести талибов. По словам Байдена, всего эвакуировать придется до 65 000 человек. Для этого срок пребывания американских солдат в аэропорту Кабула может быть продлен после 31 августа — дедлайна полного вывода войск США из страны согласно их договоренностям с талибами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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