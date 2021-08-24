Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

СМИ узнали о планах «Талибана» создать правящий совет из 12 человек

Ведомости

Лидеры «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) планируют сформировать для управления Афганистаном совет из 12 человек, куда войдут некоторые члены бывшего правительства, имевшего поддержку у США, сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к руководству государства.

При этом тремя наиболее влиятельными людьми в совете станут мулла Абдул Гани Барадар, являющийся одним из сооснователей «Талибана»; сын основателя группы муллы Омара Мухамед Якуб; и высокопоставленный представитель террористической «Сети Хаккани» Халил Хаккани, которого издание назвало ответственным за часть «самых жестоких террористических атак за последние 20 лет» и внесенным в «черные списки» Организации Объединенных Наций (ООН) и США.

Подобная стратегия управления Афганистаном позволит избежать повторного появления в стране таких постов, как президент или эмир, пояснило издание. В то же время благодаря новой системе правящему совету будет проще бороться с оппозиционным движением, сосредоточенным в провинции Панджшер.

Руководство Талибана хочет выглядеть максимально инклюзивным, отметили собеседники Foreign Policy. Оно стремится сформировать администрацию, приемлемую для международного сообщества, чтобы добиться признания другими странами.

Ранее по теме: Могут ли «Талибан» признать в качестве новых властей Афганистана

Новость дополняется

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных