СМИ узнали о планах «Талибана» создать правящий совет из 12 человек
Лидеры «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) планируют сформировать для управления Афганистаном совет из 12 человек, куда войдут некоторые члены бывшего правительства, имевшего поддержку у США, сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к руководству государства.
При этом тремя наиболее влиятельными людьми в совете станут мулла Абдул Гани Барадар, являющийся одним из сооснователей «Талибана»; сын основателя группы муллы Омара Мухамед Якуб; и высокопоставленный представитель террористической «Сети Хаккани» Халил Хаккани, которого издание назвало ответственным за часть «самых жестоких террористических атак за последние 20 лет» и внесенным в «черные списки» Организации Объединенных Наций (ООН) и США.
Подобная стратегия управления Афганистаном позволит избежать повторного появления в стране таких постов, как президент или эмир, пояснило издание. В то же время благодаря новой системе правящему совету будет проще бороться с оппозиционным движением, сосредоточенным в провинции Панджшер.
Руководство Талибана хочет выглядеть максимально инклюзивным, отметили собеседники Foreign Policy. Оно стремится сформировать администрацию, приемлемую для международного сообщества, чтобы добиться признания другими странами.