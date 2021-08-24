СМИ узнали о планах «Талибана» создать правящий совет из 12 человек

При этом тремя наиболее влиятельными людьми в совете станут мулла Абдул Гани Барадар, являющийся одним из сооснователей «Талибана»; сын основателя группы муллы Омара Мухамед Якуб; и высокопоставленный представитель террористической «Сети Хаккани» Халил Хаккани, которого издание назвало ответственным за часть «самых жестоких террористических атак за последние 20 лет» и внесенным в «черные списки» Организации Объединенных Наций (ООН) и США.