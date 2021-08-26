СК после убийства ребенка начал проверку главы управления по Тюмени
В отношении главы управления Следственного комитета (СК) по Тюменской области Александра Кублякова начали служебную проверку из-за «неэффективности» расследования убийства 8-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В отношении руководителя следственного управления СК России по Тюменской области Александра Александровича Кублякова назначена служебная проверка», — говорится в сообщении. В СК отметили, что уголовное дело было передано в центральный аппарат ведомства в связи с «неэффективностью организованного Кубляковым процесса расследования, в том числе поисковых и оперативных мероприятий».
В СК добавили, что подозреваемый в убийстве Виталий Бережной признался, что встретил 30 июля ребенка на улице. По его словам, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он изнасиловал и убил ребенка.
Следствие установило, что Бережной в 2008-2011 гг. работал помощником участкового в райотделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, после чего переехал в 2015 г. в Тюмень. На момент совершения преступления он работал в городе сборщиком мебели.
Следствие ходатайствует об аресте Бережного. В рамках другого уголовного дела продолжается расследование фактов исчезновения восьми детей в Тюменской области в разное время, начиная с 1997 г.
Девочка пропала в тюменском районе Лесобаза почти месяц назад, 30 июня. Перед выходом она предупредила близких, что идет гулять по улице Судостроителей и скачивать игру через бесплатный Wi-Fi в соседнем доме. Домой она не вернулась. 20 августа тело ребенка нашли на берегу озера Оброчное.