В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки

Девочка пропала в тюменском районе Лесобаза почти месяц назад, 30 июня. Перед выходом она предупредила близких, что идет гулять по улице Судостроителей и скачивать игру через бесплатный Wi-Fi в соседнем доме. Домой она не вернулась. 20 августа тело ребенка нашли на берегу озера Оброчное.