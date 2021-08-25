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В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени, рассказали в пресс-службе Следственного комитета (СК). ТАСС ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о его задержании.

«Установлен 40-летний местный житель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству 8-летней Насти Муравьевой. С ним проводятся следственные действия», — сообщили в СК. Следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства продолжают работать в Тюменской области и проверять доказательства.

Кроме того, в рамках другого уголовного дела продолжается расследование фактов исчезновения восьми детей в Тюменской области в разное время, начиная с 1997 г.

Девочка пропала в тюменском районе Лесобаза почти месяц назад, 30 июня. Перед выходом она предупредила близких, что идет гулять по улице Судостроителей и скачивать игру через бесплатный Wi-Fi в соседнем доме. Домой она не вернулась. 20 августа тело ребенка нашли на берегу озера Оброчное.

Ранее по теме: В СК сообщили о гибели более 130 детей с начала лета

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных