В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени, рассказали в пресс-службе Следственного комитета (СК). ТАСС ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о его задержании.
«Установлен 40-летний местный житель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству 8-летней Насти Муравьевой. С ним проводятся следственные действия», — сообщили в СК. Следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства продолжают работать в Тюменской области и проверять доказательства.
Кроме того, в рамках другого уголовного дела продолжается расследование фактов исчезновения восьми детей в Тюменской области в разное время, начиная с 1997 г.
Девочка пропала в тюменском районе Лесобаза почти месяц назад, 30 июня. Перед выходом она предупредила близких, что идет гулять по улице Судостроителей и скачивать игру через бесплатный Wi-Fi в соседнем доме. Домой она не вернулась. 20 августа тело ребенка нашли на берегу озера Оброчное.