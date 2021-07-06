В СК сообщили о гибели более 130 детей с начала лета
В России с начала лета в результате несчастных случаев и происшествий погиб 131 ребенок, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании, посвященном вопросам организации и обеспечения безопасности детского отдыха.
«Перейдя к основной теме совещания, Александр Бастрыкин с сожалением отметил, что с начала лета в результате происшествий и несчастных случаев в России погиб 131 несовершеннолетний, большинство – в результате несчастных случаев на воде», — передает пресс-служба Следственного комитета.
По словам Бастрыкина, наибольшее количество трагических случаев произошло в Республике Коми, Краснодарском, Пермском и Приморском краях. Основной причиной происшествий стало отсутствие надлежащего контроля и внимания со стороны взрослых.
Руководитель следственного управления по Пермскому краю доложил Бастрыкину, что в последние дни июня зафиксировано шесть случаев гибели детей и подростков на воде. В связи с этим управление СК инициировало профилактические мероприятия в местах массового отдыха людей у воды. Бастрыкин также потребовал от руководителей всех региональных следственных управлений принять меры для обеспечения безопасности и соблюдения необходимых условий детского отдыха.