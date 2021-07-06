В СК сообщили о гибели более 130 детей с начала лета

Руководитель следственного управления по Пермскому краю доложил Бастрыкину, что в последние дни июня зафиксировано шесть случаев гибели детей и подростков на воде. В связи с этим управление СК инициировало профилактические мероприятия в местах массового отдыха людей у воды. Бастрыкин также потребовал от руководителей всех региональных следственных управлений принять меры для обеспечения безопасности и соблюдения необходимых условий детского отдыха.