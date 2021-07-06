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В СК сообщили о гибели более 130 детей с начала лета

Ведомости

В России с начала лета в результате несчастных случаев и происшествий погиб 131 ребенок, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании, посвященном вопросам организации и обеспечения безопасности детского отдыха.

«Перейдя к основной теме совещания, Александр Бастрыкин с сожалением отметил, что с начала лета в результате происшествий и несчастных случаев в России погиб 131 несовершеннолетний, большинство – в результате несчастных случаев на воде», — передает пресс-служба Следственного комитета.

По словам Бастрыкина, наибольшее количество трагических случаев произошло в Республике Коми, Краснодарском, Пермском и Приморском краях. Основной причиной происшествий стало отсутствие надлежащего контроля и внимания со стороны взрослых.

Руководитель следственного управления по Пермскому краю доложил Бастрыкину, что в последние дни июня зафиксировано шесть случаев гибели детей и подростков на воде. В связи с этим управление СК инициировало профилактические мероприятия в местах массового отдыха людей у воды. Бастрыкин также потребовал от руководителей всех региональных следственных управлений принять меры для обеспечения безопасности и соблюдения необходимых условий детского отдыха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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