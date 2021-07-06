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В Абхазии во время купания погиб ребенок из России

Ведомости

Ребенок из России 2018 г. рождения погиб в ходе купания в море во время шторма в акватории Гагрского района, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии в Facebook.

По данным ведомства, жительница Санкт-Петербурга Тамара Молчанова 1985 г. рождения с тремя детьми 2013, 2016 и 2018 гг. рождения отправилась купаться на местную реку Бзыбь, несмотря на предупреждение персонала дома отдыха, где она остановилась, о шторме на море. Сотрудники гостиницы уточнили, что высота волн достигала два метра.

«До приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из течения реки одного из детей. А мать и двоих детей унесло в море. Двух остальных детей удалось спасти уже из моря. Однако один них, 2018 года рождения, уже был мертв», — говорится в сообщении.

МЧС сообщило о транспортировке спасенной из моря семилетней девочки в больницу города Сочи. Поиски матери детей все еще продолжаются.

Это уже третий подобный инцидент в Абхазии за последние три дня. Так, ночью 4 июля в акватории Гагры утонул житель Саратова, который купался при трехметровых волнах. Вчера при схожих обстоятельствах погиб молодой человек из Пятигорска.

Ранее по теме: В абхазской Гагре утонул второй российский турист

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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