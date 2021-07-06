В Абхазии во время купания погиб ребенок из России
По данным ведомства, жительница Санкт-Петербурга Тамара Молчанова 1985 г. рождения с тремя детьми 2013, 2016 и 2018 гг. рождения отправилась купаться на местную реку Бзыбь, несмотря на предупреждение персонала дома отдыха, где она остановилась, о шторме на море. Сотрудники гостиницы уточнили, что высота волн достигала два метра.
«До приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из течения реки одного из детей. А мать и двоих детей унесло в море. Двух остальных детей удалось спасти уже из моря. Однако один них, 2018 года рождения, уже был мертв», — говорится в сообщении.
МЧС сообщило о транспортировке спасенной из моря семилетней девочки в больницу города Сочи. Поиски матери детей все еще продолжаются.
Это уже третий подобный инцидент в Абхазии за последние три дня. Так, ночью 4 июля в акватории Гагры утонул житель Саратова, который купался при трехметровых волнах. Вчера при схожих обстоятельствах погиб молодой человек из Пятигорска.