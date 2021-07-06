В Абхазии во время купания погиб ребенок из России

«До приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из течения реки одного из детей. А мать и двоих детей унесло в море. Двух остальных детей удалось спасти уже из моря. Однако один них, 2018 года рождения, уже был мертв», — говорится в сообщении.