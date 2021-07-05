В абхазской Гагре утонул второй российский турист
Житель Пятигорска утонул во время купания в Абхазии. Это уже второй российский турист, утонувший в Гагре за последние два дня, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии в Facebook.
«Сильный шторм в акватории Гагры вновь стал причиной трагедии на воде. В 17 часов 45 минут поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска Ростислав Петров 2000 года рождения. Еще одного туриста, пытавшегося спасти Петрова, едва удалось вытащить живым из моря», — указано в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщили, что ночью 4 июля в акватории Гагры утонул житель Саратова Павел Даньков. В МЧС Абхазии добавили, что, по словам очевидцев, он купался при трехметровых волнах. Кроме того, сегодня утром едва не утонула российская туристка: «по счастливой случайности ее вынесло волной к берегу, и девушку удалось вытащить из воды».
«МЧС Абхазии настоятельно просит граждан республики и гостей Абхазии быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм», — добавили в ведомстве.
В середине июня сообщалось, что гражданин Абхазии нанес огнестрельные ранения двум туристам из России в ресторане на территории пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде.