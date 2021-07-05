В абхазской Гагре утонул второй российский турист

Ранее в ведомстве сообщили, что ночью 4 июля в акватории Гагры утонул житель Саратова Павел Даньков. В МЧС Абхазии добавили, что, по словам очевидцев, он купался при трехметровых волнах. Кроме того, сегодня утром едва не утонула российская туристка: «по счастливой случайности ее вынесло волной к берегу, и девушку удалось вытащить из воды».