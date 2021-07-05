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В абхазской Гагре утонул второй российский турист

Ведомости

Житель Пятигорска утонул во время купания в Абхазии. Это уже второй российский турист, утонувший в Гагре за последние два дня, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии в Facebook.

«Сильный шторм в акватории Гагры вновь стал причиной трагедии на воде. В 17 часов 45 минут поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска Ростислав Петров 2000 года рождения. Еще одного туриста, пытавшегося спасти Петрова, едва удалось вытащить живым из моря», — указано в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что ночью 4 июля в акватории Гагры утонул житель Саратова Павел Даньков. В МЧС Абхазии добавили, что, по словам очевидцев, он купался при трехметровых волнах. Кроме того, сегодня утром едва не утонула российская туристка: «по счастливой случайности ее вынесло волной к берегу, и девушку удалось вытащить из воды».

«МЧС Абхазии настоятельно просит граждан республики и гостей Абхазии быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм», — добавили в ведомстве.

В середине июня сообщалось, что гражданин Абхазии нанес огнестрельные ранения двум туристам из России в ресторане на территории пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде.

Ранее по теме: В Абхазии в результате стрельбы ранены двое российских туристов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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