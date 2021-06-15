В Абхазии в результате стрельбы ранены двое российских туристов
Гражданин Абхазии нанес огнестрельные ранения двум туристам из России в ресторане на территории пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде, сообщила пресс-служба МВД республики. Россияне вывезены на лечение в российскую больницу.
В министерстве рассказали, что гражданин Абхазии начал стрелять в результате внезапно возникшей ссоры с туристами из России. Одному из россиян он нанес три огнестрельных ранения в левую стопу и колени, второму – шесть ранений в область левой ноги и таза.
«Филоян А. А. и Салимгариев Т. Н. были доставлены в ЦРБ г. Гагра, и после предоставления первичной помощи были вывезены за территорию Республики Абхазии в лечебные учреждения РФ», — говорится в сообщении.
Сам стрелявший был ранен осколком от выпущенных пуль. Сейчас он взят под стражу и находится в больнице в Сухуме.
В МВД сообщили, что 17 мая в отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. 18 мая ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. 4 июня уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд.