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В Абхазии в результате стрельбы ранены двое российских туристов

Ведомости

Гражданин Абхазии нанес огнестрельные ранения двум туристам из России в ресторане на территории пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде, сообщила пресс-служба МВД республики. Россияне вывезены на лечение в российскую больницу.

В министерстве рассказали, что гражданин Абхазии начал стрелять в результате внезапно возникшей ссоры с туристами из России. Одному из россиян он нанес три огнестрельных ранения в левую стопу и колени, второму – шесть ранений в область левой ноги и таза.

«Филоян А. А. и Салимгариев Т. Н. были доставлены в ЦРБ г. Гагра, и после предоставления первичной помощи были вывезены за территорию Республики Абхазии в лечебные учреждения РФ», — говорится в сообщении.

Сам стрелявший был ранен осколком от выпущенных пуль. Сейчас он взят под стражу и находится в больнице в Сухуме.

В МВД сообщили, что 17 мая в отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. 18 мая ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. 4 июня уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных