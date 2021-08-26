Песков допустил корректировку закона об иноагентах

«Другое дело, что времени прошло мало, процедурой выхода пока никто не успел воспользоваться. Она занимает один год. Нужно просто посмотреть опыт по выходу из статуса, будем надеяться, что опыт этот будет собран», — добавил Песков. Он вновь отметил, что признание СМИ иноагентом не означает его закрытия или ограничения работы, а лишь обязывает ежеквартально отчитываться о финансировании.