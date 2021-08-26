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Песков допустил корректировку закона об иноагентах

Ведомости

Закон об иноагентах может быть скорректирован, если правоприменительная практика покажет такую необходимость, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«После принятия закона большая часть опасений остается беспочвенной в плане правоприменения. Безусловно, мы иногда сталкиваемся с моментами, которые требуют корректировки. Если и "цех", которого касается закон, и сами законодатели и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы», — сказал Песков. Он добавил, что закон также дает возможность снятия статуса иноагента.

«Другое дело, что времени прошло мало, процедурой выхода пока никто не успел воспользоваться. Она занимает один год. Нужно просто посмотреть опыт по выходу из статуса, будем надеяться, что опыт этот будет собран», — добавил Песков. Он вновь отметил, что признание СМИ иноагентом не означает его закрытия или ограничения работы, а лишь обязывает ежеквартально отчитываться о финансировании.

Закон о СМИ — иностранных агентах президент Владимир Путин подписал в декабре 2019 г. По нему российские СМИ, получающие иностранное финансирование, должны маркировать свои материалы, а иностранные СМИ также обязаны создавать юрлица в России. За отсутствие маркировки предусмотрен штраф. В декабре 2020 г. подписан закон, согласно которому иоагентами могут быть признаны также физические лица и незарегистрированные общественные объединения, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование.

В марте была ужесточена ответственность за нарушение закона об иноагентах — согласно утвержденным поправкам в КоАП появились штрафы за неупоминание статуса иноагента при распространении информации о нем, за отсутствие маркировки у самих иноагентов, включая НКО. Штрафы касаются как физлиц, так и юрлиц.

Ранее по теме: Чем грозит подписчикам и журналистам «Дождя» его включение в реестр иноагентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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