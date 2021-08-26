Песков допустил корректировку закона об иноагентах
Закон об иноагентах может быть скорректирован, если правоприменительная практика покажет такую необходимость, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«После принятия закона большая часть опасений остается беспочвенной в плане правоприменения. Безусловно, мы иногда сталкиваемся с моментами, которые требуют корректировки. Если и "цех", которого касается закон, и сами законодатели и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы», — сказал Песков. Он добавил, что закон также дает возможность снятия статуса иноагента.
«Другое дело, что времени прошло мало, процедурой выхода пока никто не успел воспользоваться. Она занимает один год. Нужно просто посмотреть опыт по выходу из статуса, будем надеяться, что опыт этот будет собран», — добавил Песков. Он вновь отметил, что признание СМИ иноагентом не означает его закрытия или ограничения работы, а лишь обязывает ежеквартально отчитываться о финансировании.
Закон о СМИ — иностранных агентах президент Владимир Путин подписал в декабре 2019 г. По нему российские СМИ, получающие иностранное финансирование, должны маркировать свои материалы, а иностранные СМИ также обязаны создавать юрлица в России. За отсутствие маркировки предусмотрен штраф. В декабре 2020 г. подписан закон, согласно которому иоагентами могут быть признаны также физические лица и незарегистрированные общественные объединения, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование.
В марте была ужесточена ответственность за нарушение закона об иноагентах — согласно утвержденным поправкам в КоАП появились штрафы за неупоминание статуса иноагента при распространении информации о нем, за отсутствие маркировки у самих иноагентов, включая НКО. Штрафы касаются как физлиц, так и юрлиц.