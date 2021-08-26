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Минтруд назвал сроки начисления единовременных выплат пенсионерам

Ведомости

Около 30,7 млн россиян, которым пенсия начисляется на банковскую карту, получат единовременную выплату в 10 000 руб. в конце следующей недели, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании.

«Те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую банковскую карту, они получат данную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату получат в конце следующей недели 30,7 млн человек», — сказал Котяков (цитата по ТАСС). Еще 12,7 млн человек, которые получают пенсию с помощью доставки на дом, начнут получать единовременную выплату с 3 сентября.

Министр отметил, что для получения выплат пенсионерам не придется предоставлять какие-либо документы, собирать справки и заполнять заявления. «Все необходимые данные для перечисления средств на сегодняшний день есть в распоряжении Пенсионного фонда», — объяснил он. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам — по 10 000 руб. в качестве дополнительной поддержки. Он пояснил, что правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. Позже Путин предложил расширить выплаты в 15 000 руб. на всех силовиков, а также курсантов военных училищ.

Ранее по теме: В ПФР разъяснили порядок назначения выплаты в 10 000 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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