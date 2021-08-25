В ПФР разъяснили порядок назначения выплаты в 10 000 рублей

24 августа президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам – по 10 000 руб. в качестве дополнительной поддержки. Кроме того, Путин предложил расширить выплаты в 15 000 руб. на всех силовиков, а также курсантов военных училищ.