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В ПФР разъяснили порядок назначения выплаты в 10 000 рублей

Ведомости

Единовременная денежная выплата в размере 10 000 руб. предназначена для граждан, проживающих на территории РФ и получающих пенсию в Пенсионном фонде по состоянию на 31 августа 2021 г. Об этом сообщается на сайте ПФР.

«Единовременная денежная выплата будет осуществлена в сентябре 2021 года Пенсионным фондом в беззаявительном порядке на основании имеющихся у Пенсионного фонда данных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная выплата не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и мер соцподдержки, предусмотренных законодательством. Ее доставка будет осуществляться в том же порядке, в котором производится доставка соответствующих видов пенсий.

Ранее замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что выплаты по 10 000 руб. получат около 43 млн российских пенсионеров.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам – по 10 000 руб. в качестве дополнительной поддержки. Кроме того, Путин предложил расширить выплаты в 15 000 руб. на всех силовиков, а также курсантов военных училищ.

Ранее по теме: Выплаты по 10 000 рублей получат 43 млн российских пенсионеров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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