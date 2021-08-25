В ПФР разъяснили порядок назначения выплаты в 10 000 рублей
Единовременная денежная выплата в размере 10 000 руб. предназначена для граждан, проживающих на территории РФ и получающих пенсию в Пенсионном фонде по состоянию на 31 августа 2021 г. Об этом сообщается на сайте ПФР.
«Единовременная денежная выплата будет осуществлена в сентябре 2021 года Пенсионным фондом в беззаявительном порядке на основании имеющихся у Пенсионного фонда данных», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данная выплата не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и мер соцподдержки, предусмотренных законодательством. Ее доставка будет осуществляться в том же порядке, в котором производится доставка соответствующих видов пенсий.
Ранее замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что выплаты по 10 000 руб. получат около 43 млн российских пенсионеров.
24 августа президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам – по 10 000 руб. в качестве дополнительной поддержки. Кроме того, Путин предложил расширить выплаты в 15 000 руб. на всех силовиков, а также курсантов военных училищ.