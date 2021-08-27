В Минцифры пообещали выдать планшет каждому учителю в России в 2023 году

«Мы согласовали с Минпросвещения включение в программу цифровой экономики отдельных задач, связанных с тем, что в 2023 году каждый учитель получит планшет, который будет его доступом в мир современных цифровых возможностей», — сказал Шадаев. Необходимость такой меры он объяснил тем, что в школе «центром цифровизации» является учитель.