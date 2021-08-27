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В Минцифры пообещали выдать планшет каждому учителю в России в 2023 году

Ведомости

Каждому учителю в России выдадут планшет в 2023 г., заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Мы согласовали с Минпросвещения включение в программу цифровой экономики отдельных задач, связанных с тем, что в 2023 году каждый учитель получит планшет, который будет его доступом в мир современных цифровых возможностей», — сказал Шадаев. Необходимость такой меры он объяснил тем, что в школе «центром цифровизации» является учитель.

По словам Шадаева, в планшете будет загружен электронный журнал, план проведения урока и другие необходимые для учебного процесса документы. «Учителю надо дать возможность этим всем пользоваться. Таким образом планшет станет основным средством производства для учителей», — подчеркнул министр.

В конце июля Минпросвещения объявило, что к 2024 г. школа станет «безбумажной» — документооборот на 90% перейдет в «цифру». Кроме того, в ведомстве анонсировали, что в течение десятилетия до половины домашних заданий будет проверять искусственный интеллект.

В марте «Коммерсантъ» со ссылкой на концепцию Минпросвещения сообщил, что ведомство потратит более 2 млрд руб. до 2024 г. на создание единой образовательной онлайн-платформы «Моя школа», отказавшись от развития стоивших 2,2 млрд руб. бюджету уже действующих. Среди последних — «Российская электронная школа» (РЭШ), АИС «Маркетплейс образовательного контента и услуг», система «Российское образование» и государственная информационная система (ГИС) «Информационно-аналитическая платформа».

Ранее по теме: Власти хотят потратить 2 млрд рублей на новую единую онлайн-платформу для школ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных