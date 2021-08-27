В Минцифры пообещали выдать планшет каждому учителю в России в 2023 году
Каждому учителю в России выдадут планшет в 2023 г., заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.
«Мы согласовали с Минпросвещения включение в программу цифровой экономики отдельных задач, связанных с тем, что в 2023 году каждый учитель получит планшет, который будет его доступом в мир современных цифровых возможностей», — сказал Шадаев. Необходимость такой меры он объяснил тем, что в школе «центром цифровизации» является учитель.
По словам Шадаева, в планшете будет загружен электронный журнал, план проведения урока и другие необходимые для учебного процесса документы. «Учителю надо дать возможность этим всем пользоваться. Таким образом планшет станет основным средством производства для учителей», — подчеркнул министр.
В конце июля Минпросвещения объявило, что к 2024 г. школа станет «безбумажной» — документооборот на 90% перейдет в «цифру». Кроме того, в ведомстве анонсировали, что в течение десятилетия до половины домашних заданий будет проверять искусственный интеллект.
В марте «Коммерсантъ» со ссылкой на концепцию Минпросвещения сообщил, что ведомство потратит более 2 млрд руб. до 2024 г. на создание единой образовательной онлайн-платформы «Моя школа», отказавшись от развития стоивших 2,2 млрд руб. бюджету уже действующих. Среди последних — «Российская электронная школа» (РЭШ), АИС «Маркетплейс образовательного контента и услуг», система «Российское образование» и государственная информационная система (ГИС) «Информационно-аналитическая платформа».