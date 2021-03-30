Власти хотят потратить 2 млрд рублей на новую единую онлайн-платформу для школ

В конце января ФИЦТО решил потратить 800 млн руб. на закупку образовательного контента для школьников, включая подкасты, видеоролики, квесты и компьютерные игры-симуляторы. Это следовало из информации на сайте госзакупок. Контент намеревались закупить в рамках проекта РЭШ. Вероятным поставщиком газета со ссылкой на источники назвала издателя традиционных учебников — группу «Просвещение». По мнению опрошенных изданием экспертов, этот поставщик наиболее вероятен, так как коммерческим компаниям, привычным к модели подписки, формат разовой продажи авторских прав на контент будет неинтересен.