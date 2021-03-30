Власти хотят потратить 2 млрд рублей на новую единую онлайн-платформу для школ
Минпросвещения потратит более 2 млрд руб. до 2024 г. на создание единой образовательной онлайн-платформы «Моя школа», отказавшись от развития стоивших 2,2 млрд руб. бюджету уже действующих. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на концепцию ведомства.
Работы по созданию государственной информационной системы (ГИС) «Моя школа» оценивается Минпросвещения в 2,18 млрд руб. Она должна стать «единым IT-контуром» для организаций дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образования. Техническим оператором платформы планируется назначить «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» (ФИЦТО, подведомственная организация Минпросвещения).
Как заявили газете в Минпросвещения, Проект обсуждается с 15 пилотными регионами. ГИС должна обеспечить взаимодействие с уже действующими подобными региональными системами там, где она есть, или ликвидировать «цифровое неравенство». В систему будут интегрированы электронный школьный дневник, журнал, расписание, облако для файлов, библиотека контента, куда поставщики смогут загружать свои курсы, система поддержки проектной деятельности, а также портфолио учеников.
ГИС «Моя школа», таким образом, согласно концепции Минпросвещения, заменит такие существующие системы, как «Российская электронная школа» (РЭШ), АИС «Маркетплейс образовательного контента и услуг», систему «Российское образование», ГИС «Информационно-аналитическая платформа», следует из концепции. На эти проекты, по данным издания, уже потрачено 2,2 млрд руб. из бюджета.
В конце января ФИЦТО решил потратить 800 млн руб. на закупку образовательного контента для школьников, включая подкасты, видеоролики, квесты и компьютерные игры-симуляторы. Это следовало из информации на сайте госзакупок. Контент намеревались закупить в рамках проекта РЭШ. Вероятным поставщиком газета со ссылкой на источники назвала издателя традиционных учебников — группу «Просвещение». По мнению опрошенных изданием экспертов, этот поставщик наиболее вероятен, так как коммерческим компаниям, привычным к модели подписки, формат разовой продажи авторских прав на контент будет неинтересен.