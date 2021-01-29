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Институт Минпросвещения закупит подкасты и квесты для школьников на ₽800 млн

Ведомости

Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО, принадлежит Минпросвещения) собирается потратить 800 млн руб. на закупку образовательного контента для школьников, включая подкасты, видеоролики, квесты и компьютерные игры-симулятороы, следует из информации на сайте госзакупок. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

Как следует из технического задания тендера, для школьников планируется закупить подкасты, квесты, платформы для виртуальных лабораторных работ в виде приложений на HTML5, видеолекции и аудиокниги. Также планируется приобрести игры-симуляторы (градостроительные, космические, военные, биологические), интерактивные карты и динамическую 3D-графику.

Как пояснила газете директор ФИЦТО, экс-замглавы Минсвязи Людмила Бокова, контент закупается, в том числе, в рамках проекта «Российская электронная школа» (РЭШ). Источники издания полагают, что контракт вероятнее всего получит издательство «Просвещение». Опрошенные газетой эксперты считают, что закупка скорее всего будет проходить в рамках разовой передачи авторских прав, на что готовы немногие игроки рынка. Коммерческим компаниям, привычным к модели подписки, он будет неинтересен.

Кроме того, они подозревают, что согласившиеся на это подрядчики могут произвести по закупке низкокачественный контент с гораздо более низкой фактической стоимостью, что сделает закупку «бессмысленной тратой денег». Также собеседники издания полагают, что такая широкая номенклатура контента может создать сложности как для учителей, так и для учащихся.

Поставщиком может стать издатель традиционных учебников — группа «Просвещение». Участники рынка онлайн-образования сомневаются в перспективах такого сотрудничества с государством, называя идею «бессмысленной тратой денег».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных