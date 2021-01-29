Институт Минпросвещения закупит подкасты и квесты для школьников на ₽800 млн

Кроме того, они подозревают, что согласившиеся на это подрядчики могут произвести по закупке низкокачественный контент с гораздо более низкой фактической стоимостью, что сделает закупку «бессмысленной тратой денег». Также собеседники издания полагают, что такая широкая номенклатура контента может создать сложности как для учителей, так и для учащихся.