Институт Минпросвещения закупит подкасты и квесты для школьников на ₽800 млн
Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО, принадлежит Минпросвещения) собирается потратить 800 млн руб. на закупку образовательного контента для школьников, включая подкасты, видеоролики, квесты и компьютерные игры-симулятороы, следует из информации на сайте госзакупок. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».
Как следует из технического задания тендера, для школьников планируется закупить подкасты, квесты, платформы для виртуальных лабораторных работ в виде приложений на HTML5, видеолекции и аудиокниги. Также планируется приобрести игры-симуляторы (градостроительные, космические, военные, биологические), интерактивные карты и динамическую 3D-графику.
Как пояснила газете директор ФИЦТО, экс-замглавы Минсвязи Людмила Бокова, контент закупается, в том числе, в рамках проекта «Российская электронная школа» (РЭШ). Источники издания полагают, что контракт вероятнее всего получит издательство «Просвещение». Опрошенные газетой эксперты считают, что закупка скорее всего будет проходить в рамках разовой передачи авторских прав, на что готовы немногие игроки рынка. Коммерческим компаниям, привычным к модели подписки, он будет неинтересен.
Кроме того, они подозревают, что согласившиеся на это подрядчики могут произвести по закупке низкокачественный контент с гораздо более низкой фактической стоимостью, что сделает закупку «бессмысленной тратой денег». Также собеседники издания полагают, что такая широкая номенклатура контента может создать сложности как для учителей, так и для учащихся.
Поставщиком может стать издатель традиционных учебников — группа «Просвещение». Участники рынка онлайн-образования сомневаются в перспективах такого сотрудничества с государством, называя идею «бессмысленной тратой денег».