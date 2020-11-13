Правительство поручило создать систему мотивации школьников
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития воспитания до 2025 г., говорится на сайте правительства. Согласно плану, в России с 2021 г. должна быть разработана и внедрена система мотивации обучающихся образовательных организаций.
Ответственными исполнителями поручения назначены Минпросвещения, Минкультуры, Минспорт, Росмолодежь, юношеская организация «Российское движение школьников», заинтересованные орагнизации и региональные власти.
Также, согласно плану, нужно усовершенствовать работу школьных психологов, проводить консультации с родителями учеников, исследовать влияние информационной среды на формирование взглядов детей, проводить интеллектуальные и творческие форумы для детей и молодежи. Планируется создать федеральный центр для экспертизы информационной продукции и литературы для детей.
1 сентября 2020 г. в России вступил в силу президентский закон о воспитательной составляющей в школьном образовании. Воспитание должно стать частью образовательной программы в российских школах. Закон был внесен на рассмотрение в Госдуму президентом России Владимиром Путиным после принятия поправок в Конституцию.