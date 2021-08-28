Число погибших при взрывах на складах боеприпасов в Казахстане достигло 13
В результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане погибло не менее 13 человек, сообщила пресс-служба МЧС республики.
«Вечером 26 августа в одном из складов в воинской части Жамбылской области прогремел взрыв. В результате чего 13 человек погибли», – говорится в сообщении.
Поиски еще троих человек продолжаются.
Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура.
«Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа», – заявил он.
26 августа в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошел пожар и взрыв «неустановленных предметов» возле склада воинской части, в результате которого пять человек погибли и около 90 пострадали. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.