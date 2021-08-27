Министр обороны Казахстана заявил о готовности уйти в отставку после взрывов на складе
Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что готов подать в отставку после взрывов на территории военной части в Жамбылской области, сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу минобороны республики.
«Министр обороны готов подать в отставку после взрывов в Жамбылской области», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что решение об отставке примет руководство страны. По данным министерства, сейчас все силы направлены на ликвидацию последствий ЧП. Ермекбаев был назначен министром обороны Казахстана в августе 2018 г.
Вчера в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошел пожар и взрыв «неустановленных предметов» возле склада воинской части, в результате которого пять человек погибли и около 90 пострадали. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.