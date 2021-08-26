Минобороны Казахстана сообщило о взрыве на воинском складе
В Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошел пожар и взрыв «неустановленных предметов» возле склада воинской части, сообщается на сайте Минобороны страны.
«В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ликвидация очага возгорания продолжается, причины ЧП устанавливаются. К месту происшествия направлена комиссия Минобороны под руководством замминистра Руслана Шпекбаева, добавили в министерстве.