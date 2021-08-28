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Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью людей на военном складе

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с гибелью людей в результате взрывов на военном складе.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – приводятся его слова на сайте Кремля.

26 августа в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошел пожар и взрыв «неустановленных предметов» возле склада воинской части, в результате которого пять человек погибли и около 90 пострадали. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В результате трагедии погибли 13 человек, поиски еще троих продолжаются. Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных