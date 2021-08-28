Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью людей на военном складе
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с гибелью людей в результате взрывов на военном складе.
«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – приводятся его слова на сайте Кремля.
26 августа в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошел пожар и взрыв «неустановленных предметов» возле склада воинской части, в результате которого пять человек погибли и около 90 пострадали. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В результате трагедии погибли 13 человек, поиски еще троих продолжаются. Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура.