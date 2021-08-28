Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью людей на военном складе

26 августа в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошел пожар и взрыв «неустановленных предметов» возле склада воинской части, в результате которого пять человек погибли и около 90 пострадали. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.