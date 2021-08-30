Российский пловец Мозговой выиграл золото Паралимпиады и установил рекорд
Россиянин Богдан Мозговой выиграл золотую медаль на Паралимпиаде в Токио в плавании на спине на 100 м в классе S9, сообщили «РИА Новости».
Мозговой проплыл дистанцию за 1 мин 01,65 с и установил паралимпийский рекорд. Серебряную медаль получил белорус Егор Щелканов (+0,31 с), бронзовую – австралиец Тимоти Ходж (+0,51 с).
Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио. Российские спортсмены завоевали 16 золотых, 11 серебряных и 29 бронзовых медалей.
Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа и продлятся до 5 сентября. До этого в японской столице завершилась летняя Олимпиада. Российская сборная завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 г., однако их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.