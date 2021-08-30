В СИЗО «Матросская тишина» в Москве выявили ячейку АУЕ
В СИЗО №1 «Матросская тишина» в Москве выявлена ячейка экстремистского и запрещенного в России криминального движения АУЕ, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Прокурорами установлено, что на территории учреждения действует экстремистская группа из числа лиц, содержащихся под стражей, входящая в структуру запрещенного на территории Российской Федерации международного общественного движения «Арестантское уголовное единство», — говорится в сообщении. Члены группы, по данным ведомства, препятствуют сотрудникам СИЗО в выполнении ими служебных обязанностей, отказываются выполнять требования администрации, нарушают порядок содержания под стражей, организуют доставку запрещенных предметов в СИЗО и собирают средства на финансирование своей организации.
По материалам прокурорской проверки управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации), ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).
Минюст России включил криминальное движение АУЕ («Арестантское уголовное единство» или «Арестантский уклад един») в перечень экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории РФ, в октябре 2020 г., до этого, в августе, оно было признано Верховным судом экстремистским. АУЕ пропагандирует тюремную и воровскую культуру, в том числе, среди несовершеннолетних. Теперь деятельность АУЕ подпадает под статью об организации экстремистского сообщества (282.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 000 руб.
В сентябре прошлого года в России был вынесен первый после запрета АУЕ приговор в отношении организатора и участников такого сообщества в Свердловской области.