АУЕ включили в перечень экстремистских организаций
Минюст России включил криминальное движение АУЕ («Арестантское уголовное единство») в перечень экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории РФ, сообщает ТАСС.
17 августа Верховный суд России постановил признать экстремистским движение АУЕ, поскольку оно пропагандирует тюремную и воровскую культуру среди несовершеннолетних.
Теперь деятельность АУЕ подпадает под статью об организации экстремистского сообщества (282.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 000 руб.
В сентябре в России был вынесен первый после запрета АУЕ приговор в отношении организатора и участников такого сообщества в Свердловской области.