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АУЕ включили в перечень экстремистских организаций

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Минюст России включил криминальное движение АУЕ («Арестантское уголовное единство») в перечень экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории РФ, сообщает ТАСС. 

17 августа Верховный суд России постановил признать экстремистским движение АУЕ, поскольку оно пропагандирует тюремную и воровскую культуру среди несовершеннолетних. 

Теперь деятельность АУЕ подпадает под статью об организации экстремистского сообщества (282.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 000 руб.

В сентябре в России был вынесен первый после запрета АУЕ приговор в отношении организатора и участников такого сообщества в Свердловской области.

Ранее по теме: В России вынесли первый приговор организаторам экстремистского сообщества АУЕ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных