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В России вынесли первый приговор организаторам экстремистского сообщества АУЕ

Ведомости

Первый после запрета АУЕ («Арестантское уголовное единство», запрещенная в РФ экстремистская организация) приговор вынесен в России в отношении организатора и участников такого сообщества в Свердловской области, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.  

«Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, Артема Зуева», ‒ говорится в сообщении. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в организации экстремистского сообщества, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и в возбуждении ненависти или вражды, отметили в ведомстве. 

Николай Бабарика приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, его супруга Наталья ‒ к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, Зуев ‒ к трем годам и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, уточнили в ведомстве.

Суд установил, что в ноябре 2011 г. Николай Бабарика вместе с неустановленным лицом создали в Оренбурге экстремистское сообщество под названием АУЕ, в состав которого вошли его супруга и Зуев. Они публиковали в интернет-сообществе организации материалы, содержащие в том числе призывы к осуществлению экстремистской деятельности и распространяли предметы с символикой движения. 

17 августа Верховный суд России постановил признать экстремистским криминальное движение АУЕ, поскольку оно пропагандирует тюремную и воровскую культуру среди несовершеннолетних. Теперь деятельность АУЕ подпадает под статью об организации экстремистского сообщества (282.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 000 руб.

Ранее по теме: Верховный суд признал экстремистской организацией уголовную субкультуру АУЕ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных