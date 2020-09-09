В России вынесли первый приговор организаторам экстремистского сообщества АУЕ

Суд установил, что в ноябре 2011 г. Николай Бабарика вместе с неустановленным лицом создали в Оренбурге экстремистское сообщество под названием АУЕ, в состав которого вошли его супруга и Зуев. Они публиковали в интернет-сообществе организации материалы, содержащие в том числе призывы к осуществлению экстремистской деятельности и распространяли предметы с символикой движения.