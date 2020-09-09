В России вынесли первый приговор организаторам экстремистского сообщества АУЕ
Первый после запрета АУЕ («Арестантское уголовное единство», запрещенная в РФ экстремистская организация) приговор вынесен в России в отношении организатора и участников такого сообщества в Свердловской области, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
«Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, Артема Зуева», ‒ говорится в сообщении. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в организации экстремистского сообщества, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и в возбуждении ненависти или вражды, отметили в ведомстве.
Николай Бабарика приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, его супруга Наталья ‒ к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, Зуев ‒ к трем годам и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, уточнили в ведомстве.
Суд установил, что в ноябре 2011 г. Николай Бабарика вместе с неустановленным лицом создали в Оренбурге экстремистское сообщество под названием АУЕ, в состав которого вошли его супруга и Зуев. Они публиковали в интернет-сообществе организации материалы, содержащие в том числе призывы к осуществлению экстремистской деятельности и распространяли предметы с символикой движения.
17 августа Верховный суд России постановил признать экстремистским криминальное движение АУЕ, поскольку оно пропагандирует тюремную и воровскую культуру среди несовершеннолетних. Теперь деятельность АУЕ подпадает под статью об организации экстремистского сообщества (282.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 000 руб.