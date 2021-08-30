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Умер заслуженный журналист России Всеволод Овчинников

Ведомости

Заслуженный журналист России, писатель-публицист Всеволод Овчинников умер в возрасте 94 лет, сообщила «Российская газета».

«На 95-м году умер великий журналист, обозреватель "РГ" Всеволод Овчинников», – говорится в сообщении.

Всеволод Овчинников родился 17 ноября 1926 г. в Ленинграде. Пережил блокаду города, после чего в 1943 г. был призван в армию. Окончил китайское отделение Военного института иностранных языков Красной армии. В 1951 г. был зачислен в штат редакции газеты «Правда», где проработал около 40 лет. В 1979 – 1991 гг. был одним из ведущих передачи «Международная панорама» на Центральном телевидении, а в 1992 – 1996 гг. – редактором в русской службе китайского информационного агентства «Синьхуа». С 1996 г. был собственным корреспондентом «Российской газеты» в Китае, а впоследствии ее политическим обозревателем.

Автор более 20 книг, среди них: «Ветка сакуры. Рассказ о том, что за люди японцы», «Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах», «Горячий пепел. Хроника тайной гонки за обладание атомным оружием». В 1982 г. был удостоен звания Заслуженный работник культуры РСФСР, в 2018 г. – звания Заслуженный журналист Российской Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных