Умер заслуженный журналист России Всеволод Овчинников
Заслуженный журналист России, писатель-публицист Всеволод Овчинников умер в возрасте 94 лет, сообщила «Российская газета».
«На 95-м году умер великий журналист, обозреватель "РГ" Всеволод Овчинников», – говорится в сообщении.
Всеволод Овчинников родился 17 ноября 1926 г. в Ленинграде. Пережил блокаду города, после чего в 1943 г. был призван в армию. Окончил китайское отделение Военного института иностранных языков Красной армии. В 1951 г. был зачислен в штат редакции газеты «Правда», где проработал около 40 лет. В 1979 – 1991 гг. был одним из ведущих передачи «Международная панорама» на Центральном телевидении, а в 1992 – 1996 гг. – редактором в русской службе китайского информационного агентства «Синьхуа». С 1996 г. был собственным корреспондентом «Российской газеты» в Китае, а впоследствии ее политическим обозревателем.
Автор более 20 книг, среди них: «Ветка сакуры. Рассказ о том, что за люди японцы», «Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах», «Горячий пепел. Хроника тайной гонки за обладание атомным оружием». В 1982 г. был удостоен звания Заслуженный работник культуры РСФСР, в 2018 г. – звания Заслуженный журналист Российской Федерации.