Умер заслуженный журналист России Всеволод Овчинников

Всеволод Овчинников родился 17 ноября 1926 г. в Ленинграде. Пережил блокаду города, после чего в 1943 г. был призван в армию. Окончил китайское отделение Военного института иностранных языков Красной армии. В 1951 г. был зачислен в штат редакции газеты «Правда», где проработал около 40 лет. В 1979 – 1991 гг. был одним из ведущих передачи «Международная панорама» на Центральном телевидении, а в 1992 – 1996 гг. – редактором в русской службе китайского информационного агентства «Синьхуа». С 1996 г. был собственным корреспондентом «Российской газеты» в Китае, а впоследствии ее политическим обозревателем.