В ЕС вакцинировали от коронавируса 70% взрослого населения
70% взрослого населения Европейского союза (ЕС) прошли полный курс вакцинации от коронавируса, написала на своей странице в Twitter председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу поблагодарить многих людей, которые сделали возможным это великое достижение. Но мы должны двигаться дальше», — заявила она.
Фон дер Ляйен также отметила необходимость привить от коронавируса большее число европейцев. Кроме того, ЕС должен помочь другим странам мира вакцинировать их население, подчеркнула она.
Массовая вакцинация жителей ЕС от коронавируса стартовала в конце декабря. В целом союз закупил 4,6 млрд доз различных препаратов, причем больше половины — 2,4 млрд — приходится на совместную разработку BioNTech и Pfizer. Еще от 200 до 460 млн доз приобретены у компаний Novavax, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, AstraZeneca, CureVac и Moderna. Российский «Спутник V» до сих пор находится в процессе одобрения.
Вчера директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге выразил глубокую обеспокоенность 10%-ным ростом заболеваемости COVID-19 в течение последних 14 дней в 33 из 53 стран Евразийского региона. Кроме того, в ряде государств наблюдается увеличение нагрузки на больницы и рост количества смертей пациентов с COVID-19, отметил он.