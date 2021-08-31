В ЕС вакцинировали от коронавируса 70% взрослого населения

Массовая вакцинация жителей ЕС от коронавируса стартовала в конце декабря. В целом союз закупил 4,6 млрд доз различных препаратов, причем больше половины — 2,4 млрд — приходится на совместную разработку BioNTech и Pfizer. Еще от 200 до 460 млн доз приобретены у компаний Novavax, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, AstraZeneca, CureVac и Moderna. Российский «Спутник V» до сих пор находится в процессе одобрения.