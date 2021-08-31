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В ЕС вакцинировали от коронавируса 70% взрослого населения

Ведомости

70% взрослого населения Европейского союза (ЕС) прошли полный курс вакцинации от коронавируса, написала на своей странице в Twitter председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу поблагодарить многих людей, которые сделали возможным это великое достижение. Но мы должны двигаться дальше», — заявила она.

Фон дер Ляйен также отметила необходимость привить от коронавируса большее число европейцев. Кроме того, ЕС должен помочь другим странам мира вакцинировать их население, подчеркнула она.

Массовая вакцинация жителей ЕС от коронавируса стартовала в конце декабря. В целом союз закупил 4,6 млрд доз различных препаратов, причем больше половины — 2,4 млрд — приходится на совместную разработку BioNTech и Pfizer. Еще от 200 до 460 млн доз приобретены у компаний Novavax, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, AstraZeneca, CureVac и Moderna. Российский «Спутник V» до сих пор находится в процессе одобрения.

Вчера директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге выразил глубокую обеспокоенность 10%-ным ростом заболеваемости COVID-19 в течение последних 14 дней в 33 из 53 стран Евразийского региона. Кроме того, в ряде государств наблюдается увеличение нагрузки на больницы и рост количества смертей пациентов с COVID-19, отметил он.

Ранее по теме: ВОЗ выразила обеспокоенность ростом случаев коронавируса в 33 странах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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