ВОЗ выразила обеспокоенность ростом случаев коронавируса в 33 странах

Ухудшение ситуации с коронавирусом, по мнению Клюге, обусловлено тремя факторами. Первый — распространение штамма «дельта», который считается одним из наиболее агрессивных и заразных, в 50 странах. Второй причиной стало ослабление антиковидных мер, а третьей — увеличение числа поездок людей в летний сезон. В частности, по данным ВОЗ, заболеваемость резко выросла на Балканах, Кавказе и в республиках Центральной Азии.