ВОЗ выразила обеспокоенность ростом случаев коронавируса в 33 странах
Более чем 10%-ный рост заболеваемости COVID-19 в 33 странах Евразийского региона вызывает глубокую озабоченность, говорится в заявлении директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганса Клюге.
«Тридцать три государства-члена сообщают о более чем 10%-ном увеличении заболеваемости за 14 дней. Этот высокий уровень передачи вызывает глубокую озабоченность, особенно в свете низкого уровня охвата вакцинацией приоритетных групп населения в ряде стран», — сообщил он.
Кроме того, в ряде государств наблюдается увеличение нагрузки на больницы и рост количества смертей пациентов с COVID-19, отметил Клюге. Так, на прошлой неделе число умерших повысилось на 11%, добавил он. В целом же эпидемиологическая обстановка в Европейском регионе ВОЗ, куда входят 53 страны, неоднозначна, резюмировал представитель организации.
Ухудшение ситуации с коронавирусом, по мнению Клюге, обусловлено тремя факторами. Первый — распространение штамма «дельта», который считается одним из наиболее агрессивных и заразных, в 50 странах. Второй причиной стало ослабление антиковидных мер, а третьей — увеличение числа поездок людей в летний сезон. В частности, по данным ВОЗ, заболеваемость резко выросла на Балканах, Кавказе и в республиках Центральной Азии.
Клюге заявил о необходимости нарастить производство вакцин от коронавируса, повысить качество распределения препаратов и облегчить доступ к ним в ряде стран. По его словам, сейчас только 6% людей в странах с низким и средним уровнем дохода прошли полную вакцинацию.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 30 августа, за время пандемии коронавирус выявили у 216,6 млн жителей планеты, из которых 4,5 млн человек умерли. Наибольшее число заболевших зафиксировано в США — почти 38,8 млн. В топ-5 входят также Индия (32,7 млн), Бразилия (20,7 млн), Франция и Россия — по 6,8 млн.