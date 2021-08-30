Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Проценко сравнил летальность от COVID-19 среди вакцинированных и непривитых

Ведомости

Летальность среди не прошедших вакцинацию пациентов, которые заразились коронавирусом, в четыре раза выше, чем у привитых от COVID-19, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Статистика региональная, которой мы сегодня обменивались, и статистика госпиталя в Коммунарке показывает ровно то же – летальность у пациентов невакцинированных в четыре раза выше», – сказал Проценко (цитата по ТАСС). По его словам, вакцинированные пациенты действительно иногда попадают в реанимацию, «но не с КТ-3, КТ-4 [степени поражения легких], они попадают туда с инсультами, в период ковида такое бывает в силу возраста».

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что рост смертности из-за коронавируса в России может быть связан с распространением «дельта»-штамма. Он напомнил, что при заражении вирусом этого штамма заболевание развивается быстрее, а тяжелые осложнения возникают в среднем в течение одного-двух дней. При этом тяжелые осложнения коронавирусной инфекции существенно реже встречаются у тех, кто прошел вакцинацию, отметил Кузнецов. 

По данным оперативного штаба на 30 августа, в России за сутки выявили 18 325 новых случаев коронавируса, 14 180 человек выздоровели, 792 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн заражений и свыше 182 000 летальных исходов. 

Ранее по теме: В Минздраве объяснили рост смертности из-за коронавируса в России
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных