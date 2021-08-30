Проценко сравнил летальность от COVID-19 среди вакцинированных и непривитых
Летальность среди не прошедших вакцинацию пациентов, которые заразились коронавирусом, в четыре раза выше, чем у привитых от COVID-19, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
«Статистика региональная, которой мы сегодня обменивались, и статистика госпиталя в Коммунарке показывает ровно то же – летальность у пациентов невакцинированных в четыре раза выше», – сказал Проценко (цитата по ТАСС). По его словам, вакцинированные пациенты действительно иногда попадают в реанимацию, «но не с КТ-3, КТ-4 [степени поражения легких], они попадают туда с инсультами, в период ковида такое бывает в силу возраста».
Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что рост смертности из-за коронавируса в России может быть связан с распространением «дельта»-штамма. Он напомнил, что при заражении вирусом этого штамма заболевание развивается быстрее, а тяжелые осложнения возникают в среднем в течение одного-двух дней. При этом тяжелые осложнения коронавирусной инфекции существенно реже встречаются у тех, кто прошел вакцинацию, отметил Кузнецов.
По данным оперативного штаба на 30 августа, в России за сутки выявили 18 325 новых случаев коронавируса, 14 180 человек выздоровели, 792 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн заражений и свыше 182 000 летальных исходов.