Проценко сравнил летальность от COVID-19 среди вакцинированных и непривитых

«Статистика региональная, которой мы сегодня обменивались, и статистика госпиталя в Коммунарке показывает ровно то же – летальность у пациентов невакцинированных в четыре раза выше», – сказал Проценко (цитата по ТАСС). По его словам, вакцинированные пациенты действительно иногда попадают в реанимацию, «но не с КТ-3, КТ-4 [степени поражения легких], они попадают туда с инсультами, в период ковида такое бывает в силу возраста».