В Минздраве объяснили рост смертности из-за коронавируса в России

Кроме того, в результате заражения этой мутацией COVID-19 часто развиваются тяжелые формы заболевания у людей молодого возраста. Все это приводит к увеличению числа летальных исходов. При этом тяжелые осложнения коронавирусной инфекции существенно реже встречаются у тех, кто прошел вакцинацию, отметил Кузнецов.