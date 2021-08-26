Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В Минздраве объяснили рост смертности из-за коронавируса в России

Ведомости

Рост смертности из-за коронавируса в России может быть связан с распространением «дельта»-штамма, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Нынешний подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который зафиксирован в июне — августе 2021 г., ассоциирован с распространением "дельта"-штамма», — сказал Кузнецов (цитата по ТАСС). Он напомнил, что при заражении вирусом этого штамма заболевание развивается быстрее, а тяжелые осложнения возникают в среднем в течение одного-двух дней. 

Кроме того, в результате заражения этой мутацией COVID-19 часто развиваются тяжелые формы заболевания у людей молодого возраста. Все это приводит к увеличению числа летальных исходов. При этом тяжелые осложнения коронавирусной инфекции существенно реже встречаются у тех, кто прошел вакцинацию, отметил Кузнецов. 

По данным оперативного штаба на 26 августа, в России за сутки выявили 19 630 новых случаев коронавируса, 19 661 человек выздоровел, 820 скончались — это рекорд за все время пандемии. Всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн заражений и свыше 179 000 летальных исходов. 

Ранее по теме: В России выявили рекордные 820 смертей от коронавируса за сутки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных