В Минздраве объяснили рост смертности из-за коронавируса в России
Рост смертности из-за коронавируса в России может быть связан с распространением «дельта»-штамма, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
«Нынешний подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который зафиксирован в июне — августе 2021 г., ассоциирован с распространением "дельта"-штамма», — сказал Кузнецов (цитата по ТАСС). Он напомнил, что при заражении вирусом этого штамма заболевание развивается быстрее, а тяжелые осложнения возникают в среднем в течение одного-двух дней.
Кроме того, в результате заражения этой мутацией COVID-19 часто развиваются тяжелые формы заболевания у людей молодого возраста. Все это приводит к увеличению числа летальных исходов. При этом тяжелые осложнения коронавирусной инфекции существенно реже встречаются у тех, кто прошел вакцинацию, отметил Кузнецов.
По данным оперативного штаба на 26 августа, в России за сутки выявили 19 630 новых случаев коронавируса, 19 661 человек выздоровел, 820 скончались — это рекорд за все время пандемии. Всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн заражений и свыше 179 000 летальных исходов.