В России выявили рекордные 820 смертей от коронавируса за сутки
В России за последние сутки коронавирус выявили у 19 630 человек, следует из статистики оперштаба на 26 августа. Умерли за сутки 820 пациентов — рекорд за все время пандемии.
Общее число случаев заражения в стране достигло 6 824 540. Умерли за все время пандемии 179 243 человека. Вчера, 25 августа, оперштаб сообщил о 19 536 новых случаях COVID-19 и 809 летальных исходах.
В Москве за сутки выявили 1712 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2463 человека, скончались 54. За все время пандемии в столице выявили 1 560 501 случай болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1301), Московская (+726), Свердловская (+531) и Ростовская (+479) области.
За сутки полностью выздоровел 19 661 пациент. Общее число выздоровевших возросло до 6 092 818.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 26 августа, в мире выявлено более 213 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 38,2 млн случаев, Индии (более 32,5 млн), Бразилии (свыше 20,6 млн) и Франции (более 6,7 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.