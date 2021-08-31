Центр «Вектор» заявил об отсутствии случаев заражения штаммом C.1.2 в России
В России не выявлены случаи заболевания выявленным южноафриканскими учеными штаммом коронавируса С.1.2, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора.
«В Российской Федерации случаи заболевания, относящиеся к генетической линии С.1.2, не выявлены», — говорится в сообщении.
Состав вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор», позволяет полагать, что новая разновидность коронавируса не окажет влияние на эффективность препарата, подчеркнули в центре.
«Благодаря использованию в составе вакцины жизненно важных для вируса и высококонсервативных фрагментов S-белка коронавируса нет оснований полагать, что набор мутаций, определяющих линию C.1.2, будет оказывать влияние на эффективность вакцины "ЭпиВакКорона", — пояснили в "Векторе".
В России вариант коронавируса "дельта" вытесняет другие генетические линии вируса, уточнили в центре.
В России за последние сутки коронавирус выявили у 17 813 человек, следует из статистики оперативного штаба на 31 августа. Этот показатель является минимальным с 23 июня, когда в стране было зарегистрировано 17 594 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 795 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 918 965. Умерли за все время пандемии 183 224 человека. Вчера, 30 августа, оперштаб сообщил о 18 325 новых случаях COVID-19 и 792 летальных исходах.