Россияне назвали самые востребованные цифровые сервисы
Наиболее востребованными цифровыми сервисами у жителей российских регионов оказались те, что связаны со сбором и утилизацией мусора, сервисы парковки, а также транспортные сервисы, включая навигацию, «умные» светофоры и камеры фиксации ПДД. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Дальневосточным фондом высоких технологий, который планируется представить на ВЭФе («Ведомости» ознакомились с результатом).
Опрос проводился среди 1042 совершеннолетних россиян с 23 по 30 августа. Исследование охватило 235 населенных пунктов в 67 регионах страны, Москва в их число не вошла. Для оценки респондентам было предложено 11 цифровых сервисов.
Несмотря на то что сервис управления отходами оказался самым востребованным, опрошенные респонденты посчитали его худшим по качеству. «Исследование показало, что в регионах существует устойчивый запрос на цифровые сервисы. С проникновением «цифры» в каждый аспект нашей жизни люди становятся более требовательными к уровню оказания госуслуг. В центре внимания те сервисы, которые влияют на качество и комфорт жизни, а именно – экологию, чистоту в городах и безопасность», — прокомментировал генеральный директор Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов.
Наименее развитыми городскими проектами, по данным опроса, являются: единая социальная карта жителя (64% опрошенных), городской Wi-Fi (64%), сервисы управления отходами (62%), цифровые сервисы развития туризма (51%) .
Среди самых развитых цифровых сервисов респонденты назвали сервис электронных государственных услуг (39% опрошенных), «умное» городское освещение (20%), а также сервисы досуга и городское видеонаблюдение (по 14%).
Самыми непопулярными оказались цифровые сервисы развития туризма и в сфере образования (по 3% голосов). Городской Wi-Fi – примерно в середине рейтинга с долей голосов в 9,37%.