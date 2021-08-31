Россияне назвали самые востребованные цифровые сервисы

Несмотря на то что сервис управления отходами оказался самым востребованным, опрошенные респонденты посчитали его худшим по качеству. «Исследование показало, что в регионах существует устойчивый запрос на цифровые сервисы. С проникновением «цифры» в каждый аспект нашей жизни люди становятся более требовательными к уровню оказания госуслуг. В центре внимания те сервисы, которые влияют на качество и комфорт жизни, а именно – экологию, чистоту в городах и безопасность», — прокомментировал генеральный директор Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов.