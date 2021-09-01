В России за сутки выявили 18 368 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки коронавирус выявили у 18 368 человек, следует из статистики оперштаба на 1 сентября. Умерли за сутки 790 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 937 333. Умерли за все время пандемии 184 014 человек. За сутки полностью выздоровели 18 325 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 6 199 379.