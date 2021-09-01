В России за сутки выявили 18 368 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 18 368 человек, следует из статистики оперштаба на 1 сентября. Умерли за сутки 790 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 937 333. Умерли за все время пандемии 184 014 человек. За сутки полностью выздоровели 18 325 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 6 199 379.
Вчера, 31 августа, оперштаб сообщил о 17 813 новых случаях COVID-19 и 795 летальных исходах.
В Москве за сутки выявили 1229 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1936 человек, скончались 47. За все время пандемии в столице выявили 1 568 767 случаев болезни. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в столице является одной из лучших в сравнении с другими российскими регионами.
В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1312), Московская (+543), Свердловская (+518) и Ростовская (+479) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 1 сентября, в мире выявлено более 217 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 39,1 млн случаев, Индии (более 32,8 млн), Бразилии (свыше 20,7 млн), Франции (более 6,8 млн) и Великобритании (свыше 6,8 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.