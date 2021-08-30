Собянин сравнил ситуацию с коронавирусом в Москве и регионах

В России последние за сутки выявлено 18 325 новых случаев коронавируса, сообщал оперативный штаб по борьбе с инфекцией 30 августа. Суточный прирост оказался минимальным с 23 июня. В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1424 человек (вчера — у 1444 человек). С начала пандемии в столице заболели 1 566 376 человек, умер — 27 401, а выздоровели — 1 444 794. В пятерку регионов по приросту вошли также Подмосковье (858, вчера 914), Санкт-Петербург (549, вчера 1318), Свердловская (520, вчера 523) и Ростовская области (482, вчера 485).