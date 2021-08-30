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Собянин сравнил ситуацию с коронавирусом в Москве и регионах

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в Москве является одной из лучших в сравнении с другими российскими регионами, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве ситуация, пожалуй, одна из лучших среди регионов страны на сегодняшний день. Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций, она снизилась до таких минимальных значений прошлых периодов», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

При этом столичный мэр подчеркнул: говорить о том, что проблема коронавируса исчезла совсем, нельзя. «Она продолжает представлять угрозу для жизни и здоровья людей, поэтому максимально надо быть аккуратным, во-первых, а во-вторых, впереди осенне-зимний период, будем смотреть, как ситуация там будет развиваться, принимать необходимые меры», — подчеркнул он.

В России последние за сутки выявлено 18 325 новых случаев коронавируса, сообщал оперативный штаб по борьбе с инфекцией 30 августа. Суточный прирост оказался минимальным с 23 июня. В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1424 человек (вчера — у 1444 человек). С начала пандемии в столице заболели 1 566 376 человек, умер — 27 401, а выздоровели — 1 444 794. В пятерку регионов по приросту вошли также Подмосковье (858, вчера 914), Санкт-Петербург (549, вчера 1318), Свердловская (520, вчера 523) и Ростовская области (482, вчера 485).

Ранее по теме: В России выявили минимум заболевших COVID-19 с конца июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных