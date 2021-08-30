В России выявили минимум заболевших COVID-19 с конца июня
В России за сутки выявлено 18 325 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Суточный прирост оказался минимальным с 23 июня. Зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период пандемии умерли 182 429 заболевших.
Вчера, 29 августа, коронавирус выявили у 19 286 человек, 797 пациентов умерли. Сегодня полностью выздоровели 14 180 человек, а с начала пандемии — 6 162 430 человек.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1424 человек (вчера — у 1444 человек). С начала пандемии в столице заболели 1 566 376 человек, умер — 27 401, а выздоровели — 1 444 794. В пятерку регионов по приросту вошли также Подмосковье (858, вчера 914), Санкт-Петербург (549, вчера 1318), Свердловская (520, вчера 523) и Ростовская области (482, вчера 485).
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 216 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,49 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 38,7 млн случаев, Индии (свыше 32,6 млн) и Бразилии (более 20,7 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и «Спутник лайт».