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В России выявили минимум заболевших COVID-19 с конца июня

Ведомости

В России за сутки выявлено 18 325 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Суточный прирост оказался минимальным с 23 июня. Зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период пандемии умерли 182 429 заболевших.

Вчера, 29 августа, коронавирус выявили у 19 286 человек, 797 пациентов умерли. Сегодня полностью выздоровели 14 180 человек, а с начала пандемии — 6 162 430 человек.

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 1424 человек (вчера — у 1444 человек). С начала пандемии в столице заболели 1 566 376 человек, умер — 27 401, а выздоровели — 1 444 794. В пятерку регионов по приросту вошли также Подмосковье (858, вчера 914), Санкт-Петербург (549, вчера 1318), Свердловская (520, вчера 523) и Ростовская области (482, вчера 485).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 216 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,49 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 38,7 млн случаев, Индии (свыше 32,6 млн) и Бразилии (более 20,7 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных