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Проценко сообщил о риске новой вспышки коронавируса в Москве

Ведомости

Новая вспышка коронавируса в Москве возможна в конце сентября, спрогнозировал главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, слова которого передает ТАСС.

«Мы понимаем, что сейчас, сегодня 1 сентября и многие возвращаются с отдыха. Есть ощущение, что конец сентября — это зона риска, когда будет вспышка», — сказал Проценко в кулуарах марафона «Новое Знание».

В России за последние сутки коронавирус выявили у 18 368 человек, следует из статистики оперативного штаба на 1 сентября. Умерли за сутки 790 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 937 333. За все время пандемии умерли 184 014 человек. 31 августа оперштаб сообщил о 17 813 новых случаях COVID-19 и 795 летальных исходах. Этот показатель являлся минимальным с 23 июня, когда в стране было зарегистрировано 17 594 новых случая COVID-19.

В Москве за сутки выявили 1229 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1936 человек, скончались 47. За все время пандемии в столице выявили 1 568 767 случаев болезни. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что ситуация с COVID-19 в столице является одной из лучших в сравнении с другими российскими регионами.

Ранее по теме: Собянин сравнил ситуацию с коронавирусом в Москве и регионах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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