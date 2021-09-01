Проценко сообщил о риске новой вспышки коронавируса в Москве

В России за последние сутки коронавирус выявили у 18 368 человек, следует из статистики оперативного штаба на 1 сентября. Умерли за сутки 790 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 937 333. За все время пандемии умерли 184 014 человек. 31 августа оперштаб сообщил о 17 813 новых случаях COVID-19 и 795 летальных исходах. Этот показатель являлся минимальным с 23 июня, когда в стране было зарегистрировано 17 594 новых случая COVID-19.