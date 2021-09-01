Проценко сообщил о риске новой вспышки коронавируса в Москве
Новая вспышка коронавируса в Москве возможна в конце сентября, спрогнозировал главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, слова которого передает ТАСС.
«Мы понимаем, что сейчас, сегодня 1 сентября и многие возвращаются с отдыха. Есть ощущение, что конец сентября — это зона риска, когда будет вспышка», — сказал Проценко в кулуарах марафона «Новое Знание».
В России за последние сутки коронавирус выявили у 18 368 человек, следует из статистики оперативного штаба на 1 сентября. Умерли за сутки 790 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 937 333. За все время пандемии умерли 184 014 человек. 31 августа оперштаб сообщил о 17 813 новых случаях COVID-19 и 795 летальных исходах. Этот показатель являлся минимальным с 23 июня, когда в стране было зарегистрировано 17 594 новых случая COVID-19.
В Москве за сутки выявили 1229 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1936 человек, скончались 47. За все время пандемии в столице выявили 1 568 767 случаев болезни. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что ситуация с COVID-19 в столице является одной из лучших в сравнении с другими российскими регионами.