Умерла народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
«С чувством глубокой скорби сообщаем, что на 94-м году ушла из жизни <...> Тамилла Суджаевна Агамирова», — говорится в сообщении. Церемония прощания с артисткой состоится 3 сентября. Гражданская панихида начнется в 11.00 в театре «Ромэн», отпевание – в 13.00 в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Тамилла Агамирова будет похоронена на Троекуровском кладбище, рассказали в театре.
Тамилла Агамирова родилась 21 мая 1928 г. в Баку. В 1951 г. окончила Бакинский театральный институт, а спустя год была зачислена в труппу театра «Ромэн», где сыграла более 50 ролей. Известна также ролями в фильмах, среди наиболее известных – роль леди Альтисидоры в картине «Дон Кихот». Является Заслуженной артисткой РСФСР, награждена орденами Дружбы и Почета.
2 июля в возрасте 86 лет скончался ее супруг – художественный руководитель театра «Ромэн», народный артист СССР Николай Сличенко.