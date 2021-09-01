Умерла народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова

Тамилла Агамирова родилась 21 мая 1928 г. в Баку. В 1951 г. окончила Бакинский театральный институт, а спустя год была зачислена в труппу театра «Ромэн», где сыграла более 50 ролей. Известна также ролями в фильмах, среди наиболее известных – роль леди Альтисидоры в картине «Дон Кихот». Является Заслуженной артисткой РСФСР, награждена орденами Дружбы и Почета.