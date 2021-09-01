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Умерла народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова

Ведомости

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Тамилла Агамирова умерла в возрасте 93 лет, следует из сообщения московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» в Facebook.

«С чувством глубокой скорби сообщаем, что на 94-м году ушла из жизни <...> Тамилла Суджаевна Агамирова», — говорится в сообщении. Церемония прощания с артисткой состоится 3 сентября. Гражданская панихида начнется в 11.00 в театре «Ромэн», отпевание – в 13.00 в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Тамилла Агамирова будет похоронена на Троекуровском кладбище, рассказали в театре.

Тамилла Агамирова родилась 21 мая 1928 г. в Баку. В 1951 г. окончила Бакинский театральный институт, а спустя год была зачислена в труппу театра «Ромэн», где сыграла более 50 ролей. Известна также ролями в фильмах, среди наиболее известных – роль леди Альтисидоры в картине «Дон Кихот». Является Заслуженной артисткой РСФСР, награждена орденами Дружбы и Почета.

2 июля в возрасте 86 лет скончался ее супруг – художественный руководитель театра «Ромэн», народный артист СССР Николай Сличенко.

Ранее по теме: Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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