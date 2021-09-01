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СЖР подготовит поправки в закон об иноагентах

Ведомости

Союз журналистов России готовит поправки в закон об иноагентах и обсудит эти предложения с новым составом комитета Госдумы по информационной политике, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу СЖР Владимира Соловьева.

«У нас есть свои предложения по поводу поправок в этот закон. Мы о них говорили после встречи СПЧ с представителем Минюста», — сказал Соловьев. «Стоит обязательно уже с новым составом [комитета по] информационной политике Госдумы это обсудить», — добавил он

При этом Соловьев подчеркнул, что СЖР пока еще не завершил работу над поправками.

20 августа Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». Всего в реестре Минюста СМИ-иноагентов 25 человек — журналистов и общественных деятелей, а также 18 изданий.

Ранее по теме: Песков допустил корректировку закона об иноагентах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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