СЖР подготовит поправки в закон об иноагентах

«У нас есть свои предложения по поводу поправок в этот закон. Мы о них говорили после встречи СПЧ с представителем Минюста», — сказал Соловьев. «Стоит обязательно уже с новым составом [комитета по] информационной политике Госдумы это обсудить», — добавил он