СЖР подготовит поправки в закон об иноагентах
Союз журналистов России готовит поправки в закон об иноагентах и обсудит эти предложения с новым составом комитета Госдумы по информационной политике, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу СЖР Владимира Соловьева.
«У нас есть свои предложения по поводу поправок в этот закон. Мы о них говорили после встречи СПЧ с представителем Минюста», — сказал Соловьев. «Стоит обязательно уже с новым составом [комитета по] информационной политике Госдумы это обсудить», — добавил он
При этом Соловьев подчеркнул, что СЖР пока еще не завершил работу над поправками.
20 августа Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». Всего в реестре Минюста СМИ-иноагентов 25 человек — журналистов и общественных деятелей, а также 18 изданий.