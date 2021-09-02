Глава Роспотребнадзора заявила о возвращении гриппа
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ожидает возвращения гриппа в Россию в новом эпидемиологическом сезоне. Об этом она заявила журналистам на прививочном стенде ведомства в кулуарах Восточного экономического форума.
«В основном на сегодня регистрируются типы гриппа, вызванные AH3N2 — это не самый лучший прогностический признак. <...> В этом году мы видим новые риски, несмотря на то что ситуация в зимнем сезоне 2021 г. была стабильной по гриппу», — сообщила она.
В уходящем эпидсезоне (с осени 2020 г. по начало осени 2021 г.) россияне, по словам Поповой, «не встречались с вирусами гриппа», поэтому у населения отсутствует иммунная прослойка, которая образуется при легких и бессимптомных формах.
По данным системы мониторинга циркуляции вируса гриппа по планете FluNet, грипп во всем мире пропал во второй половине апреля (на 17 неделе) 2020 г. В России, согласно FluNet, вирус перестал обнаруживаться в начале мая (на 20 неделе) 2020 г.
Дополнительный риск несет COVID-19, добавила Попова: люди после коронавирусной инфекции имеют сниженный иммунитет. Коронавирус на фоне гриппа более опасен: вирусы суммируют свое негативное влияние, сказала она.
Основными мерами борьбы с гриппом являются использование масок, социальная дистанция и вакцинация, напомнила она. Целевой показатель прививочной кампании в России составляет около 60% населения, включая взрослых и детей. Основной объем вакцин уже произведен: 70% от него поступило во все регионы. По словам Поповой, между финальной прививкой от коронавируса и прививкой от гриппа должен пройти один месяц и наоборот.
В мире ежегодно (за исключением прошлого сезона) гриппом болеют порядка 1 млрд человек. Из них 5 млн человек имеют осложнения, около полумиллиона человек при этом погибают, сообщила Попова.