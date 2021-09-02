Глава Роспотребнадзора заявила о возвращении гриппа

Основными мерами борьбы с гриппом являются использование масок, социальная дистанция и вакцинация, напомнила она. Целевой показатель прививочной кампании в России составляет около 60% населения, включая взрослых и детей. Основной объем вакцин уже произведен: 70% от него поступило во все регионы. По словам Поповой, между финальной прививкой от коронавируса и прививкой от гриппа должен пройти один месяц и наоборот.