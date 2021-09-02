Собянин поручил сохранить исторический вид Сыромятнического тоннеля в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести реконструкцию трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде у центра дизайна Artplay с сохранением исторического вида объекта.
«Первоначальное проектное решение было нами отвергнуто. Проектировщикам было дано поручение найти решение, которое сохранило бы красоту тоннеля и решило задачу развития пригородного движения. Да и сам тоннель не мешает привести в порядок», — написал Собянин в своем блоге.
По словам мэра, тоннель XIX века «является одним из живописных уголков исторической Москвы», но поверх него проходит совмещенная с Курским направлением железной дороги линия МЦД-2, а для будущего диаметра МЦД-4 РЖД «должна построить дополнительные пути, чтобы сократить интервал движения пригородных поездов».
«Мы попросили «РЖД» провести реконструкцию тоннеля максимально бережно. Новый проект выглядит так. Сохранится и оригинальное сплетение трамвайных путей – единственное в Москве», — пообещал Собянин.
Трамвайный тоннель под железнодорожными путями в Сыромятническом проезде был построен в 1865 году и с тех пор не перестраивался. До и после тоннеля находится сплетение трамвайных путей — единственное в Москве. В 2020 г. стало известно о планах реконструировать тоннель для развития второго маршрута и будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).
В эскизе проекта реконструкции исторический вид тоннеля не сохранялся — проем расширялся для двух путей, свод переставал быть арочным и становился прямоугольным. В ответ активисты, включая депутата Мосгордумы Дарью Беседину, начали сбор подписей против подобной реконструкции. Петиция против начала работ собрала более 5000 подписей, после чего подготовка к работам была остановлена. В конце августа 2021 г. в тоннеле снова начались строительные работы. После этого Беседина вновь объявила о соре подписей и принесла в мэрию Москвы более 8000 подписей в защиту сооружения.