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Собянин поручил сохранить исторический вид Сыромятнического тоннеля в Москве

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести реконструкцию трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде у центра дизайна Artplay с сохранением исторического вида объекта.

«Первоначальное проектное решение было нами отвергнуто. Проектировщикам было дано поручение найти решение, которое сохранило бы красоту тоннеля и решило задачу развития пригородного движения. Да и сам тоннель не мешает привести в порядок», — написал Собянин в своем блоге.

По словам мэра, тоннель XIX века «является одним из живописных уголков исторической Москвы», но поверх него проходит совмещенная с Курским направлением железной дороги линия МЦД-2, а для будущего диаметра МЦД-4 РЖД «должна построить дополнительные пути, чтобы сократить интервал движения пригородных поездов». 

«Мы попросили «РЖД» провести реконструкцию тоннеля максимально бережно. Новый проект выглядит так. Сохранится и оригинальное сплетение трамвайных путей – единственное в Москве», — пообещал Собянин.

Трамвайный тоннель под железнодорожными путями в Сыромятническом проезде был построен в 1865 году и с тех пор не перестраивался. До и после тоннеля находится сплетение трамвайных путей — единственное в Москве. В 2020 г. стало известно о планах реконструировать тоннель для развития второго маршрута и будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).

В эскизе проекта реконструкции исторический вид тоннеля не сохранялся — проем расширялся для двух путей, свод переставал быть арочным и становился прямоугольным. В ответ активисты, включая депутата Мосгордумы Дарью Беседину, начали сбор подписей против подобной реконструкции. Петиция против начала работ собрала более 5000 подписей, после чего подготовка к работам была остановлена. В конце августа 2021 г. в тоннеле снова начались строительные работы. После этого Беседина вновь объявила о соре подписей и принесла в мэрию Москвы более 8000 подписей в защиту сооружения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных