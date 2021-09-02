Собянин поручил сохранить исторический вид Сыромятнического тоннеля в Москве

В эскизе проекта реконструкции исторический вид тоннеля не сохранялся — проем расширялся для двух путей, свод переставал быть арочным и становился прямоугольным. В ответ активисты, включая депутата Мосгордумы Дарью Беседину, начали сбор подписей против подобной реконструкции. Петиция против начала работ собрала более 5000 подписей, после чего подготовка к работам была остановлена. В конце августа 2021 г. в тоннеле снова начались строительные работы. После этого Беседина вновь объявила о соре подписей и принесла в мэрию Москвы более 8000 подписей в защиту сооружения.