Собянин оценил сроки возобновления масштабных городских праздников в Москве
Масштабные городские праздники будут возобновлены в Москве только после длительного улучшения ситуации с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
«Более масштабные городские праздники будут возобновлены только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки», – написал Собянин. Он сообщил, что после «вынужденного перерыва» в Москву возвращаются фестивали. Однако пока они проходят в ограниченном масштабе – без народных гуляний и мастер-классов. В частности, с 1 сентября по 1 октября в городе пройдет фестиваль «Цветочный джем».
Ранее Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в столице является одной из лучших в сравнении с другими российскими регионами.
По данным оперативного штаба на 1 сентября, в Москве за сутки выявили 1229 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1936 человек, скончались 47. За все время пандемии в столице выявили 1 568 767 случаев болезни.