Собянин оценил сроки возобновления масштабных городских праздников в Москве

«Более масштабные городские праздники будут возобновлены только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки», – написал Собянин. Он сообщил, что после «вынужденного перерыва» в Москву возвращаются фестивали. Однако пока они проходят в ограниченном масштабе – без народных гуляний и мастер-классов. В частности, с 1 сентября по 1 октября в городе пройдет фестиваль «Цветочный джем».