Путин назвал исторической задачей увеличение населения на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке РФ.
«Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на этих территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а приумножить», — сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое проводится на полях Восточного экономического форума. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Он отметил, что для этого нужно развивать производственные мощности, создавать рабочие места, обеспечить доходы людей – «это ключевая вещь». Президент подчеркнул, что темпы оттока населения с данных территорий сократились, но он есть. «Если бы им было так хорошо, как бы нам хотелось, чтобы люди это ощущали, что им хорошо, приезжали бы сюда, а не уезжали», — объяснил он.
Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил, что Чукотка и Магаданская область продемонстрировали самый большой отток населения с момента последней переписи с 2011 г. по 2020 г. В пятерку регионов по оттоку населения вошли также Республика Коми, Мурманская область и Еврейская автономная область. Самый высокий миграционный прирост населения в Севастополе, а также Ленинградской и Калининградской областях.