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Путин назвал исторической задачей увеличение населения на Дальнем Востоке

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке РФ. 

«Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на этих территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а приумножить», — сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое проводится на полях Восточного экономического форума. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Он отметил, что для этого нужно развивать производственные мощности, создавать рабочие места, обеспечить доходы людей – «это ключевая вещь». Президент подчеркнул, что темпы оттока населения с данных территорий сократились, но он есть. «Если бы им было так хорошо, как бы нам хотелось, чтобы люди это ощущали, что им хорошо, приезжали бы сюда, а не уезжали», — объяснил он.

Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил, что Чукотка и Магаданская область продемонстрировали самый большой отток населения с момента последней переписи с 2011 г. по 2020 г. В пятерку регионов по оттоку населения вошли также Республика Коми, Мурманская область и Еврейская автономная область. Самый высокий миграционный прирост населения в Севастополе, а также Ленинградской и Калининградской областях.

Ранее по теме: Самые яркие стенды на Восточном экономическом форуме. Фотогалерея
Ранее по теме: Росстат назвал регионы России с наибольшим оттоком населения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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