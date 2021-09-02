Путин назвал исторической задачей увеличение населения на Дальнем Востоке

Он отметил, что для этого нужно развивать производственные мощности, создавать рабочие места, обеспечить доходы людей – «это ключевая вещь». Президент подчеркнул, что темпы оттока населения с данных территорий сократились, но он есть. «Если бы им было так хорошо, как бы нам хотелось, чтобы люди это ощущали, что им хорошо, приезжали бы сюда, а не уезжали», — объяснил он.