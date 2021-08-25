Росстат назвал регионы России с наибольшим оттоком населения
Так, на Чукотке отрицательный миграционный прирост в 2011-2020 гг. составил 177,4 человека на 10 000 человек, в Магаданской области – 67,4, в занявшей третье место Республике Коми — 56,9. В пятерку регионов по оттоку населения вошли также Мурманская область (–53,9) и Еврейская автономная область (–44,7). Опрошенные изданием эксперты пояснили, что в лидерах регионы Крайнего Севера, отток из которых идет последние три десятилетия, в том числе из-за неблагоприятных климатических условий.
Самый высокий миграционный прирост населения — в Севастополе (184,70). Следом идут Ленинградская (145,8) и Калининградская области (80,5). В пятерку по притоку входят также Адыгея (51,1) и Московская область (39,9). Краснодарский край занял шестое (37,8), Тюменская область — седьмое (35,2), Ингушетия — восьмое (35,2), Крым без Севастополя — девятое (21,2), а Калужская область — десятое место (20,3) по притоку населения. Эксперты пояснили, что в последнее время сформировался и окреп тренд на переселение в регионы вокруг мегаполисов — Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, что ведет к разрастанию агломераций этих городов. В то же время жители этих агломераций обычно работают не в них, а в мегаполисе.
В октябре прошлого года газета «Известия» сообщила, что в новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 г., подготовленной правительством, прогноз по убыли населения в России ухудшился: в 2020 г. она составит 352 500 человек, в 2021 г. – 290 000 человек, в то время как в предыдущей версии оценивалась в 2020 г. в 158 000 человек, в 2021 г. – 81 500 человек.
В январе этого года Росстат сообщил, что за 2020 г. население России впервые за 15 лет сократилось более чем на 500 000 человек, это рекордная величина с 2005 г. В марте в Кремле признали, что ситуация в области демографии в России остается «очень плохой» из-за двух «демографических ям» в предыдущем столетии, а также из-за «нехватки женщин детородного возраста».