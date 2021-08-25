Росстат назвал регионы России с наибольшим оттоком населения

Самый высокий миграционный прирост населения — в Севастополе (184,70). Следом идут Ленинградская (145,8) и Калининградская области (80,5). В пятерку по притоку входят также Адыгея (51,1) и Московская область (39,9). Краснодарский край занял шестое (37,8), Тюменская область — седьмое (35,2), Ингушетия — восьмое (35,2), Крым без Севастополя — девятое (21,2), а Калужская область — десятое место (20,3) по притоку населения. Эксперты пояснили, что в последнее время сформировался и окреп тренд на переселение в регионы вокруг мегаполисов — Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, что ведет к разрастанию агломераций этих городов. В то же время жители этих агломераций обычно работают не в них, а в мегаполисе.