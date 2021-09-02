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В результате урагана «Ида» на Восточном побережье США погибли 22 человека

Ведомости

В результате урагана «Ида», обрушившегося накануне на Восточное побережье США, в Нью-Йорке и Нью-Джерси погибли не менее 22 человек, включая ребенка, сообщает NBC со ссылкой на местные власти.

По данным полиции Нью-Йорка, четыре женщины, трое мужчин и двухлетний мальчик погибли в результате пяти отдельных наводнений, произошедших вчера в городе. Как сообщили власти соседнего Нью-Джерси, в штате погибли еще 14 человек, в том числе пять жителей комплекса апартаментов Oakwood Plaza, и один человек, тело которого было обнаружено внутри подтопленного автомобиля в округе Пассейк.

В Нью-Йорке и Нью-Джерси продолжает действовать чрезвычайное положение. Часть автомобильных магистралей перекрыта из-за подтопления. Внутри Нью-Йорка запрет на передвижение транспорта действовал до сегодняшнего утра. Движение утренних скоростных поездов Amtrak между Филадельфией и Бостоном было приостановлено. По данным Национальной метеорологической службы, в Нью-Йорке уровень осадков побил 94-летний рекорд, а в крупнейшем городе Нью-Джерси Ньюарке — рекорд 62-летней давности.

Ураган «Ида» в конце августа обрушился сначала на южные штаты США. В Луизиане из-за повреждения ЛЭП около 1 млн человек остались без электричества. Был полностью обесточен самый густонаселенный город штата — Новый Орлеан, в котором проживают более 400 000 человек. Власти сообщили как минимум об одном погибшем от непогоды на юге страны. Президент США Джо Байден распорядился предоставить федеральную помощь властям Луизианы.

Из-за шторма в Мексиканском заливе была остановлена добыча нефти, что привело к ее подорожанию на мировых площадках. Позднее шторм переместился на Восточное побережье США.

Ранее по теме: На побережье Мексиканского залива обрушился мощнейший ураган «Ида». Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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