В результате урагана «Ида» на Восточном побережье США погибли 22 человека
В результате урагана «Ида», обрушившегося накануне на Восточное побережье США, в Нью-Йорке и Нью-Джерси погибли не менее 22 человек, включая ребенка, сообщает NBC со ссылкой на местные власти.
По данным полиции Нью-Йорка, четыре женщины, трое мужчин и двухлетний мальчик погибли в результате пяти отдельных наводнений, произошедших вчера в городе. Как сообщили власти соседнего Нью-Джерси, в штате погибли еще 14 человек, в том числе пять жителей комплекса апартаментов Oakwood Plaza, и один человек, тело которого было обнаружено внутри подтопленного автомобиля в округе Пассейк.
В Нью-Йорке и Нью-Джерси продолжает действовать чрезвычайное положение. Часть автомобильных магистралей перекрыта из-за подтопления. Внутри Нью-Йорка запрет на передвижение транспорта действовал до сегодняшнего утра. Движение утренних скоростных поездов Amtrak между Филадельфией и Бостоном было приостановлено. По данным Национальной метеорологической службы, в Нью-Йорке уровень осадков побил 94-летний рекорд, а в крупнейшем городе Нью-Джерси Ньюарке — рекорд 62-летней давности.
Ураган «Ида» в конце августа обрушился сначала на южные штаты США. В Луизиане из-за повреждения ЛЭП около 1 млн человек остались без электричества. Был полностью обесточен самый густонаселенный город штата — Новый Орлеан, в котором проживают более 400 000 человек. Власти сообщили как минимум об одном погибшем от непогоды на юге страны. Президент США Джо Байден распорядился предоставить федеральную помощь властям Луизианы.
Из-за шторма в Мексиканском заливе была остановлена добыча нефти, что привело к ее подорожанию на мировых площадках. Позднее шторм переместился на Восточное побережье США.