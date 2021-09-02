В результате урагана «Ида» на Восточном побережье США погибли 22 человека

По данным полиции Нью-Йорка, четыре женщины, трое мужчин и двухлетний мальчик погибли в результате пяти отдельных наводнений, произошедших вчера в городе. Как сообщили власти соседнего Нью-Джерси, в штате погибли еще 14 человек, в том числе пять жителей комплекса апартаментов Oakwood Plaza, и один человек, тело которого было обнаружено внутри подтопленного автомобиля в округе Пассейк.