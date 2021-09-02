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Вирусологи объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Израиле

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом в Израиле растет из-за распространения «дельта»-штамма и снижения эффективности существующих вакцин COVID-19 не смотря на то, что там привита большая часть взрослого населения, рассказали «Ленте.ру» профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«В настоящее время во многих странах, включая Израиль, доминирует штамм "дельта", способный заражать детей и подростков, которые раньше не болели и которых не прививали. Кроме того, "дельта" частично преодолевает вакцинную защиту у привитых взрослых. Отсюда рост заболеваемости», — пояснил Аграновский. Он отметил, что вакцинация при этом не бесполезна, так как защищает от тяжелых последствий болезни. Он также высказал мнение, что самые эффективные вакцины, в частности, Pfizer, Moderna и «Спутник V», видоизменять пока не требуется, но подчеркнул, что думать об этом можно и нужно.

Болибок, в свою очередь, заявил, что на рост заболеваемости в Израиле повлияла не только заразность «дельты», но и снижение эффективности существующих вакцин. «Эффективность всех вакцин на самом деле несколько снизилась. Но по-разному. Наиболее заметное снижение эффективности произошло у матричных вакцин. У векторных меньше», — сказал врач аллерголог-иммунолог.

Ранее правительство Израиля объявило, что вернет ограничения из-за ситуации с распространением коронавируса. В частности, ограничения коснулись проведения мероприятий. Участвовать в них «будет разрешено для вакцинированных, выздоровевших и тех, кто предъявит отрицательный тест на COVID-19».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных