Вирусологи объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Израиле
Заболеваемость коронавирусом в Израиле растет из-за распространения «дельта»-штамма и снижения эффективности существующих вакцин COVID-19 не смотря на то, что там привита большая часть взрослого населения, рассказали «Ленте.ру» профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«В настоящее время во многих странах, включая Израиль, доминирует штамм "дельта", способный заражать детей и подростков, которые раньше не болели и которых не прививали. Кроме того, "дельта" частично преодолевает вакцинную защиту у привитых взрослых. Отсюда рост заболеваемости», — пояснил Аграновский. Он отметил, что вакцинация при этом не бесполезна, так как защищает от тяжелых последствий болезни. Он также высказал мнение, что самые эффективные вакцины, в частности, Pfizer, Moderna и «Спутник V», видоизменять пока не требуется, но подчеркнул, что думать об этом можно и нужно.
Болибок, в свою очередь, заявил, что на рост заболеваемости в Израиле повлияла не только заразность «дельты», но и снижение эффективности существующих вакцин. «Эффективность всех вакцин на самом деле несколько снизилась. Но по-разному. Наиболее заметное снижение эффективности произошло у матричных вакцин. У векторных меньше», — сказал врач аллерголог-иммунолог.
Ранее правительство Израиля объявило, что вернет ограничения из-за ситуации с распространением коронавируса. В частности, ограничения коснулись проведения мероприятий. Участвовать в них «будет разрешено для вакцинированных, выздоровевших и тех, кто предъявит отрицательный тест на COVID-19».