Вирусологи объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Израиле

«В настоящее время во многих странах, включая Израиль, доминирует штамм "дельта", способный заражать детей и подростков, которые раньше не болели и которых не прививали. Кроме того, "дельта" частично преодолевает вакцинную защиту у привитых взрослых. Отсюда рост заболеваемости», — пояснил Аграновский. Он отметил, что вакцинация при этом не бесполезна, так как защищает от тяжелых последствий болезни. Он также высказал мнение, что самые эффективные вакцины, в частности, Pfizer, Moderna и «Спутник V», видоизменять пока не требуется, но подчеркнул, что думать об этом можно и нужно.