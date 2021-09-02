Композитор ABBA рассказал о выходе нового альбома группы

«Сначала у нас были две песни, это было мало, и, казалось, "а не могли бы мы сделать еще несколько"? Мы сделали еще кое-что, и все получилось хорошо, а потом мы подумали, что пойдем дальше и выпустим целый альбом», — сказал он.