Композитор ABBA рассказал о выходе нового альбома группы
Шведская группа ABBA впервые за последние 40 лет выпустит альбом с 10 новыми песнями. Релиз ожидается в ноябре, сообщил композитор группы Бенни Андерссон в интервью телеканалу SVT.
«Сначала у нас были две песни, это было мало, и, казалось, "а не могли бы мы сделать еще несколько"? Мы сделали еще кое-что, и все получилось хорошо, а потом мы подумали, что пойдем дальше и выпустим целый альбом», — сказал он.
Альбом под названием «Voyage» включает десять песен и выйдет 5 ноября. Одна из новых песен называется «Я все еще верю в тебя», вторая — «Не выключай меня». Они уже доступны к прослушиванию. По случаю выхода альбома в Лондоне состоится сценическое шоу. Специально для него строится арена на 3000 человек. При этом выступление самой группы на сцене не планируется. Оно будет цифровым, вживую будут выступать другие музыканты.
Как отмечается в статье, слухи о том, что ABBA выпустит новые песни, распространяются уже несколько лет. Ранее в 2018 году группа объявила о записи двух песен.
Последний студийный альбом The Visitors группа выпустила в 1981 году. В 1982 г. вышла пластинка-компиляция The Singles. А в 1993 и 1994 гг. вышли сборники, в которых были еще три ранее неизданные песни.