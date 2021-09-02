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Композитор ABBA рассказал о выходе нового альбома группы

Ведомости

Шведская группа ABBA впервые за последние 40 лет выпустит альбом с 10 новыми песнями. Релиз ожидается в ноябре, сообщил композитор группы Бенни Андерссон в интервью телеканалу SVT.

«Сначала у нас были две песни, это было мало, и, казалось, "а не могли бы мы сделать еще несколько"? Мы сделали еще кое-что, и все получилось хорошо, а потом мы подумали, что пойдем дальше и выпустим целый альбом», — сказал он.

Альбом под названием «Voyage» включает десять песен и выйдет 5 ноября. Одна из новых песен называется «Я все еще верю в тебя», вторая — «Не выключай меня». Они уже доступны к прослушиванию. По случаю выхода альбома в Лондоне состоится сценическое шоу. Специально для него строится арена на 3000 человек. При этом выступление самой группы на сцене не планируется. Оно будет цифровым, вживую будут выступать другие музыканты.

Как отмечается в статье, слухи о том, что ABBA выпустит новые песни, распространяются уже несколько лет. Ранее в 2018 году группа объявила о записи двух песен.

Последний студийный альбом The Visitors группа выпустила в 1981 году. В 1982 г. вышла пластинка-компиляция The Singles. А в 1993 и 1994 гг. вышли сборники, в которых были еще три ранее неизданные песни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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