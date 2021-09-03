Росгвардия сообщила о ликвидации 250 боевиков за пять лет
Объединенная группировка войск на Северном Кавказе ликвидировала 250 боевиков и 29 баз их подготовки за пять лет, сообщила пресс-служба Росгвардии.
«С 2016 по 2021 гг. Объединенной группировкой войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации проведено свыше 4 тыс. специальных операций, в ходе которых ликвидировано 250 боевиков, обнаружено и уничтожено 29 баз подготовки незаконных вооруженных формирований, 193 стоянки боевиков и 517 схронов», — говорится в сообщении. Также было ликвидировано более 4,5 тыс. единиц огнестрельного оружия, около 300 тыс. боеприпасов и более тонны взрывчатки.
В пресс-службе рассказали, что сотрудники Росгвардии обеспечивают силовое сопровождение оперативно-розыскных мероприятий, ищут и ликвидируют тайники с оружием и боеприпасами, ведут инженерную разведку автомобильных и железнодорожных маршрутов. Для этого задействуют СОБР, ОМОН, войсковые подразделения авиации, специального назначения и разведки, воинские части оперативного назначения.
Ранее пресс-служба ФСБ сообщила, что в Москве, Новосибирске, Якутске и Красноярске был задержан 31 член ячеек группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена и признана террористической в России). Члены ячейки переправляли рекрутов в хоны болевых действий и финансировали террористов в Сирии.