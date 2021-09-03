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Росгвардия сообщила о ликвидации 250 боевиков за пять лет

Ведомости

Объединенная группировка войск на Северном Кавказе ликвидировала 250 боевиков и 29 баз их подготовки за пять лет, сообщила пресс-служба Росгвардии.

«С 2016 по 2021 гг. Объединенной группировкой войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации проведено свыше 4 тыс. специальных операций, в ходе которых ликвидировано 250 боевиков, обнаружено и уничтожено 29 баз подготовки незаконных вооруженных формирований, 193 стоянки боевиков и 517 схронов», — говорится в сообщении. Также было ликвидировано более 4,5 тыс. единиц огнестрельного оружия, около 300 тыс. боеприпасов и более тонны взрывчатки.

В пресс-службе рассказали, что сотрудники Росгвардии обеспечивают силовое сопровождение оперативно-розыскных мероприятий, ищут и ликвидируют тайники с оружием и боеприпасами, ведут инженерную разведку автомобильных и железнодорожных маршрутов. Для этого задействуют СОБР, ОМОН, войсковые подразделения авиации, специального назначения и разведки, воинские части оперативного назначения.

Ранее пресс-служба ФСБ сообщила, что в Москве, Новосибирске, Якутске и Красноярске был задержан 31 член ячеек группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена и признана террористической в России). Члены ячейки переправляли рекрутов в хоны болевых действий и финансировали террористов в Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных