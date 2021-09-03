Росгвардия сообщила о ликвидации 250 боевиков за пять лет

«С 2016 по 2021 гг. Объединенной группировкой войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации проведено свыше 4 тыс. специальных операций, в ходе которых ликвидировано 250 боевиков, обнаружено и уничтожено 29 баз подготовки незаконных вооруженных формирований, 193 стоянки боевиков и 517 схронов», — говорится в сообщении. Также было ликвидировано более 4,5 тыс. единиц огнестрельного оружия, около 300 тыс. боеприпасов и более тонны взрывчатки.