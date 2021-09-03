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В Роскачестве заявили о частых случаях некачественного изготовления пельменей

Ведомости

Пельмени относятся к категории продуктов, при изготовлении которых фиксируется высокая доля нарушений, так что они получаются некачественными, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Роскачества Максим Протасов.

По его словам, в России есть не самые простые категории товаров. «В их числе пельмени. Это сложный продукт, потому что он смесовый, требующий особых режимов хранения, не самый простой в производстве. И действительно, в этой категории высока доля нарушений», — сказал он в интервью «Известиям».

В списке товаров, часто оказывающихся некачественными, также значится мед, отметил Протасов. Он объяснил это достаточно высоким уровнем антибиотиков в данном продукте, так как пчел сейчас неправильно лечат. При этом Россия входит в число пяти крупнейших мировых производителей данного товара, отметил глава ведомства.

Протасов рассказал, что в связи с этим Минсельхоз и Россельхознадзор проводят «серьезную работу». Так, они пытаются «привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы».

В тройку некачественно изготавливаемых товаров, по словам главы Роскачества, также входит школьная форма. Например, зачастую ткань изделий не соответствует маркировке, не «дышит» и не пропускает влагу, пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных