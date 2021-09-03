В Роскачестве заявили о частых случаях некачественного изготовления пельменей

По его словам, в России есть не самые простые категории товаров. «В их числе пельмени. Это сложный продукт, потому что он смесовый, требующий особых режимов хранения, не самый простой в производстве. И действительно, в этой категории высока доля нарушений», — сказал он в интервью «Известиям».