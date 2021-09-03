В Роскачестве заявили о частых случаях некачественного изготовления пельменей
Пельмени относятся к категории продуктов, при изготовлении которых фиксируется высокая доля нарушений, так что они получаются некачественными, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Роскачества Максим Протасов.
По его словам, в России есть не самые простые категории товаров. «В их числе пельмени. Это сложный продукт, потому что он смесовый, требующий особых режимов хранения, не самый простой в производстве. И действительно, в этой категории высока доля нарушений», — сказал он в интервью «Известиям».
В списке товаров, часто оказывающихся некачественными, также значится мед, отметил Протасов. Он объяснил это достаточно высоким уровнем антибиотиков в данном продукте, так как пчел сейчас неправильно лечат. При этом Россия входит в число пяти крупнейших мировых производителей данного товара, отметил глава ведомства.
Протасов рассказал, что в связи с этим Минсельхоз и Россельхознадзор проводят «серьезную работу». Так, они пытаются «привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы».
В тройку некачественно изготавливаемых товаров, по словам главы Роскачества, также входит школьная форма. Например, зачастую ткань изделий не соответствует маркировке, не «дышит» и не пропускает влагу, пояснил он.